Жюри присяжных предъявило новые обвинения исполнителю теракта в Нью-Йорке

Жюри присяжных предъявило обвинения уроженцу Узбекистана, 29-летнему Сайфулло Саипову, который 31 октября наехал на людей в юго-западной части района Манхэттен в Нью-Йорке. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства юстиции США.

Саипов обвиняется в восьми убийствах, 12 попытках убийства, насилии и повреждении транспортного средства, а также в содействии запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Всего в обвинительном заключении содержится 22 пункта, по двум из них Саипову грозит смертная казнь. По словам прокурора Южного округа Нью-Йорка, теперь обвиняемый предстанет перед судом.

Полиция ранила и арестовала Саипова, после чего его доставили в больницу. Жертвами теракта на Манхэттене стали восемь человек, включая пятерых граждан Аргентины, еще 12 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ.

На допросе Саипов сообщил, что он решил совершить теракт, после того как посмотрел видеоролики ИГ. Он сказал, что начал планировать нападение еще в 2016 году, а за два месяца до теракта решил использовать грузовик «для максимального ущерба гражданскому населению».

Он арендовал транспортное средство 22 октября. По его словам, он решил совершить нападение 31 октября, в день Хеллоуина, потому что тогда на улицах будет много людей. Он планировал повесить флаги ИГ на передней и задней частях грузовика, но потом передумал, так как «не хотел привлекать внимание». Он также попросил повесить флаг ИГ в его больничной палате и заявил, что «чувствует себя хорошо» после содеянного.

Саипов переехал в США в 2010 году, после того как выиграл вид на жительство (грин-карту). После теракта американский президент Трамп призвал отменить лотерею грин-карт. Ежегодно разыгрываются 50 тыс. грин-карт. Он также заявил, что Саипов заслуживает смертной казни. По словам Трампа, Саипова могут отправить в военную тюрьму Гуантанамо.