Володин не одобрил идею оплаты представительских расходов депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не одобрил идею выделения депутатам представительских расходов. Комментарий спикера размещен на сайте нижней палаты парламента.

«Что касается решения точечных проблем, проблем отдельного поселка или города, то для этих целей есть государственные программы, национальные проекты», — сказал он.

Володин подчеркнул, что депутаты должны добиваться того, чтобы в эти программы включались вопросы, которые волнуют избирателей, и отстаивать их интересы на заседаниях в Думе.

По его мнению, предложения о выделении представительских средств вступают в противоречие со статусом депутата Госдумы. Володин отметил, что есть депутаты, которые избираются от округов и по партийным спискам от большого количества регионов. Для управления этими структурами нужно создавать дирекции, но это входит в компетенцию исполнительной власти.

«Желание помочь своим избирателям поддерживаю, но против того, чтобы создавались непонятные фонды и выделялись представительские средств», — сказал Володин.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявила, что ей не хватает зарплаты в 380 тыс. руб. из-за представительских расходов на нужды избирателей. Замглавы комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаил Романов («Единая Россия») после этого рассказал, что в рамках фракции обсудит с коллегами идею оплаты представительских расходов.