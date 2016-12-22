В Госдуме обсудят идею оплачивать представительские расходы депутатов

Замглавы комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаил Романов («Единая Россия») заявил, что идею оплаты представительских расходов депутатам обсудят в рамках фракции. Об этом сообщает «РИА Новости».

Романов отметил, что обсудит с коллегами данный вопрос после региональной недели.

«Конечно, здесь, в региональных парламентах нашей страны, есть где-то представительские расходы, а где-то есть поправка депутата, в рамках которых реализуются вот эти наказы. А у нас, как у депутатов Госдумы, такой формы поддержки наших избирателей нет», — сказал он агентству.

Романов подчеркнул, что депутаты не могут предлагать различным учреждениям поддержку из бюджета, так как это попадает в рамки статьи о нецелевом расходовании денежных средств. В результате, по его словам, многие парламентарии помогают избирателям из своих средств.

Ранее член думского комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя в интервью радиостанции «Говорит Москва» пожаловалась, что из-за представительских расходов ей не хватает зарплаты в 380 тыс. руб.

«Вот региональная неделя. Я пошла в детский дом. Просто так пошла или как? Не просто так. У меня просят пылесосы, у меня просят то, другое, третье. Я все покупаю. Плюс партия. Вот и все», — сказала она.