Компания главы «Деловой России» поставит Москве лекарства на 18 млрд руб.

Компания «Р-Опра», входящая в группу компаний (ГК) «Р-Фарм» председателя «Деловой России» Алексея Репика, получит офсетный контракт на производство и поставку лекарств в Москве на сумму 18,4 млрд руб., говорится в сообщении столичного департамента конкурентной политики.

Контракт планируется заключить на десять лет. Он предусматривает локализацию за три года производства и последующую поставку в течение семи лет 56 наименований лекарственных препаратов. Они будут применяться при лечении кардиологических, онкологических, психиатрических, пульмонологических заболеваний, а также при рассеянном склерозе и хронической почечной недостаточности. По заявлению главы департамента Геннадия Дегтева, более половины из этих лекарств сейчас не производится в России.

Минимальный объем инвестиций поставщика-инвестора должен составить 3 млрд руб. Репик предложил увеличить объем инвестиций до 5,87 млрд руб.

В начале сентября сообщалось, что подконтрольная Репику ГК «Р-Фарм» стала партнером «Росатома». Компании объявили о намерении совместно построить фармзавод в Москве для обеспечения нужд столицы. Соглашение касается как импортозамещения, так и создания новых препаратов. В то же время летом Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила «Р-Фарм» в сговоре с Минздравом. В ведомстве опровергли обвинения.

Лекарства, производимые в Москве, по данным департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы составляют около 7% всей фармацевтической продукции страны в стоимостном выражении». В 2017 году в аптеки Москвы поступило 408 млн упаковок лекарств на сумму 94 млрд руб. Объем продаж конечному потребителю составил 116,6 млрд руб., или 412 млн упаковок.

