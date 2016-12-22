«Росатом» и «Р-Фарм» займутся совместным производством лекарств

Компания «Р-Фарм» стала партнером «Росатома»: стороны могут совместно построить фармзавод в Москве для обеспечения нужд столицы. Общий объем инвестиций в проект — не менее 7-10 млрд руб.

О том, что фармацевтическая компания станет партнером корпорации «Росатом», РБК рассказал председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик. По его словам, предполагается широкое партнерство, в том числе «подразумевающее использование компетенций «Росатома» в области фармхимпрепаратов».

Представитель «Русатом Хэлскеа» (АО создано госкорпорацией в 2017 году для «продвижения в России и за рубежом российских ядерных технологий для медицины») подтвердил РБК, что между сторонами существует «договоренность о партнерстве по строительству завода по производству фармпрепаратов», в первую очередь — «для реализации нужд Москвы по долгосрочному контракту». «Партнерство предполагает не только развитие линейки импортозамещающих фармперпаратов, но и создание новых, перспективных, — отмечает собеседник РБК. — Объединение компетенций партнеров позволит реализовать масштабный проект по развитию фармпромышленности Москвы в сжатые сроки».

По словам Репика, уже есть дизайн предприятия, идет переход в стадию технического проектирования. «Та производственная часть, которая планируется, это очень большой объем инвестиций, это как минимум 7-10 млрд руб. первоначально, — отмечает глава «Р-Фарма». — Еще не прошли все тендерные и закупочные процедуры по оборудованию и технологическим решениям. Будем делать все, чтобы не истратить лишнего, но рубли стал послабее, а зависимость от покупки импортного оборудования достаточно большая. Поэтому месяц назад я бы сказал 8 [млрд рублей], сейчас 9+».