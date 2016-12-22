«Росатом» и «Р-Фарм» займутся совместным производством лекарств

О том, что фармацевтическая компания станет партнером корпорации «Росатом», РБК рассказал председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик. По его словам, предполагается широкое партнерство, в том числе «подразумевающее использование компетенций «Росатома» в области фармхимпрепаратов».
Представитель «Русатом Хэлскеа» (АО создано госкорпорацией в 2017 году для «продвижения в России и за рубежом российских ядерных технологий для медицины») подтвердил РБК, что между сторонами существует «договоренность о партнерстве по строительству завода по производству фармпрепаратов», в первую очередь — «для реализации нужд Москвы по долгосрочному контракту». «Партнерство предполагает не только развитие линейки импортозамещающих фармперпаратов, но и создание новых, перспективных, — отмечает собеседник РБК. — Объединение компетенций партнеров позволит реализовать масштабный проект по развитию фармпромышленности Москвы в сжатые сроки».
По словам Репика, уже есть дизайн предприятия, идет переход в стадию технического проектирования. «Та производственная часть, которая планируется, это очень большой объем инвестиций, это как минимум 7-10 млрд руб. первоначально, — отмечает глава «Р-Фарма». — Еще не прошли все тендерные и закупочные процедуры по оборудованию и технологическим решениям. Будем делать все, чтобы не истратить лишнего, но рубли стал послабее, а зависимость от покупки импортного оборудования достаточно большая. Поэтому месяц назад я бы сказал 8 [млрд рублей], сейчас 9+».
Москва фармацевтическая
«Фармацевтическая промышленность является одной из ключевых отраслей экономики столицы, — отмечала замруководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Кристина Волконицкая. — Производители лекарственных средств города обеспечивают выпуск около 7% фармацевтической продукции страны в стоимостном выражении». По данным AlphaRM, в 2017 году в московские аптеки поступило 408 млн упаковок лекарств на сумму 94 млрд руб. Объем продаж конечному потребителю составил 116,6 млрд руб., или 412 млн упаковок.
Привлекать инвесторов в развитие фармпромышленности Москвы столичные власти рассчитывают за счет новых форм сотрудничества — офсетных контрактов (госконтракт, при котором поставщик обязуется создать или модернизировать производство на территории региона, а его власти — закупать его продукцию). Первый подобный контракт был заключен в 2017 году с ЗАО «Биокад»: компания выиграла конкурс на право поставлять препараты для лечения онкологических заболеваний и должен инвестировать не менее 3 млрд руб. в завод полного цикла на территории особой экономической зоны «Технополис Москва» в Зеленограде, а затем семь лет поставлять городу 22 препарата, произведенных на этом заводе, на 2 млрд руб. ежегодно. Как рассказывал РБК представитель столичного департамента экономической политики и развития, следующий контракт предусматривает производство уже 47 препаратов (вложив в проект, по предварительной оценке, не менее 7 млрд руб.), которые город для поставки в учреждения здравоохранения будет ежегодно закупать на общую сумму 8 млрд руб.