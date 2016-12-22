ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,43 66,20 EUR Нал. 79,31 77,84 USD Бирж. 66,41 +0,15 EUR Бирж. 78,07 +0,02 USD ЦБ. 66,25 -0,22 EUR ЦБ. 78,08 +0,32 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 6818,50 +304,06 IMOEX 2426,80 +1,08% RTSI 1149,53 +0,78% Brent 78,49 -0,33% DJIA 26743,50 +0,32% Nasdaq 7986,96 -0,51%
Климкин рассказал о трех составляющих западного проекта мира в Донбассе
Лента новостей
Два пилота погибли при крушении учебного самолета ВВС Судана 02:20, Общество Помпео анонсировал усиление давления США на Венесуэлу 02:00, Политика В Аргентине сообщили о «важном сигнале» при поиске пропавшей подлодки 01:30, Общество Помпео заявил об отсутствии оснований у США для переговоров с Ираном 00:51, Политика Минфин США перенес дедлайн по ценным бумагам компаний Дерипаски 00:39, Бизнес Зимин снялся с выборов из-за невозможности победить во втором туре 00:27, Политика В Венесуэле цена школьных завтраков приблизилась к минимальной зарплате 00:14, Общество WSJ узнала о неспособности саудовцев компенсировать иранскую нефть 00:11, Экономика NYT узнала о предложении куратора Мюллера отстранить от должности Трампа 21 сен, 23:36, Политика На ралли в Петербурге гоночный автомобиль врезался в дерево 21 сен, 23:16, Общество Сирийские военные сбили беспилотник боевиков в небе над Латакией 21 сен, 22:59, Политика Белорусскому банку снова отказали в покупке украинской «дочки» Сбербанка 21 сен, 22:39, Финансы СМИ узнали о взятке в ₽20 млн при строительстве стадиона на Крестовском 21 сен, 22:17, Общество BuzzFeed сообщил об интересе спецпрокурора США к Crocus Group 21 сен, 22:07, Политика Трамп решил отложить публикацию материалов «российского дела» 21 сен, 22:04, Политика «Я буду кровожадной»: Элла Памфилова — о выборах в Приморье 21 сен, 21:45, Политика  Стоп, снято: кто и за сколько сдает элитные квартиры для съемок в кино 21 сен, 21:28, РБК и Элитная недвижимость Сергей Мозякин первым в КХЛ набрал 800 очков 21 сен, 21:26, Спорт В ЦИК назвали возможную дату второго тура выборов главы Хакасии 21 сен, 21:19, Политика Финансиста «Хезболлы» задержали в Бразилии 21 сен, 21:03, Общество В Москве арестован глава одной из крупнейших ИТ-компаний России 21 сен, 20:55, Общество Памфилова объяснила снятие Зимина с выборов фразой «оценил возможности» 21 сен, 20:53, Политика Reuters узнал о планах UC Rusal создать торговую компанию в Китае 21 сен, 20:39, Бизнес Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 21 сен, 20:31, РБК и Мираторг Минфин предложил поднять налоги для нефтяников 21 сен, 20:27, Бизнес Власти Тайваня арестовали создателя чертежей оружия для 3D-печати 21 сен, 20:23, Общество СМИ узнали о поддержке властями слияния Deutsche Bank и Commerzbank 21 сен, 20:17, Бизнес В Донецкой области потребовали лишить русский язык статуса регионального 21 сен, 20:12, Общество
Климкин рассказал о трех составляющих западного проекта мира в Донбассе
Украинский кризис, 02:39
0
Климкин рассказал о трех составляющих западного проекта мира в Донбассе
Проект резолюции Совбеза ООН об урегулировании в Донбассе, подготовленный Западом и Киевом, давно готов, рассказал Павел Климкин. Он предусматривает три компонента: миротворцы, полицейские силы и международная администрация
Павел Климкин (Фото: Str / ТАСС)

Резолюция Совета безопасности ООН по миротворческой миссии на Донбассе должна быть подготовлена сообща западными странами и Украиной и она давно уже готова, заявил в эфире радиостанции «Новое время» министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Видеозапись эфира интервью опубликована в Facebook радиостанции.

По словам министра, проект резолюции не вносится в Совбез намеренно, чтобы не дать России возможность «сделать компромисс, который бы помешал реальной деоккупации». Климкин также заявил, что идеи Москвы о том, что миротворцы должны защищать Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ как вдоль линии соприкосновения, так и при перемещениях по территории самопровозглашенных республик, никто не обсуждал и обсуждать не собирается. «Не могут быть миротворцы, которые сидят вдоль линии соприкосновения. Должен быть, хотя и последовательный, но процесс захода на всю оккупированную территорию», — рассказал он.

Климкин назвал три составляющие западного проекта. Первая — это непосредственно миротворческие силы. Вторая — это полицейские силы. «Многие говорят, давайте соберем тяжелое оружие», — пояснил министр, — а кто начнет реальное разоружение, кто будет отвечать за безопасность?». «И третий момент, против которого фантастически возражает Россия — это международная администрация», — добавил Климкин. По его словам, международная администрация должна заменить собой властные структуры ДНР и ЛНР.

Причем он уточнил, что количество миротворцев в этом случае не является самым принципиальным вопросом. «Как бы это ни парадоксально для кого-то выглядело, не так принципиально будет там на две тысячи меньше, или на две тысячи больше самих миротворцев, поскольку вопрос о тяжелом оружии мы как-то с ними наладим. А вот полицейские и международная администрация — это мегапринципиальный вопрос. Без этого вся эта логика работать не будет», — заверил министр.

Порошенко заявил о захлебнувшемся плане «Русская весна» в Донбассе
Политика

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что по его поручению успешно проведена работа по включению в повестку для 73-й Генеральной ассамблеи ООН пункта «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины». Об этом Порошенко написал в своем Facebook. «Это позволит сквозь шквал дезинформации донести до мирового сообщества истину о трагических последствий оккупации РФ Крыма и продолжающейся агрессии на Донбассе. Спасибо всем, кто поддержал», — написал президент.

Как сообщается на сайте ООН, Генассамблея открылась 18 сентября, ежегодные общие прения пройдут с 25 сентября по 1 октября. Выступление президента Украины намечено на вторую половину дня 26 сентября. Президент США Дональд Трамп выступит на ГА 25 сентября, а президент России Владимир Путин — 28 сентября.

«Генеральная Ассамблея ООН является главным совещательным органом ООН. В нее входят представители всех государств-членов Организации, каждое из которых имеет один голос. Решения по важным вопросам, таким как вопросы мира и безопасности или прием новых членов, требуют большинства в две трети голосов. Решения по другим вопросам принимаются простым большинством», — говорится на сайте ООН.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: МИД Украины , Донбасс , миротворческие силы
Главное
Зимин снялся с выборов из-за невозможности победить во втором туре Политика
Материалы по теме
Климкин пригрозил ответить на выдачу венгерских паспортов украинцам Политика
Климкин пообещал пересмотреть все договоры с Россией Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter