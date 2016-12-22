Климкин рассказал о трех составляющих западного проекта мира в Донбассе

Проект резолюции Совбеза ООН об урегулировании в Донбассе, подготовленный Западом и Киевом, давно готов, рассказал Павел Климкин. Он предусматривает три компонента: миротворцы, полицейские силы и международная администрация

Павел Климкин (Фото: Str / ТАСС)

Резолюция Совета безопасности ООН по миротворческой миссии на Донбассе должна быть подготовлена сообща западными странами и Украиной и она давно уже готова, заявил в эфире радиостанции «Новое время» министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Видеозапись эфира интервью опубликована в Facebook радиостанции.

По словам министра, проект резолюции не вносится в Совбез намеренно, чтобы не дать России возможность «сделать компромисс, который бы помешал реальной деоккупации». Климкин также заявил, что идеи Москвы о том, что миротворцы должны защищать Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ как вдоль линии соприкосновения, так и при перемещениях по территории самопровозглашенных республик, никто не обсуждал и обсуждать не собирается. «Не могут быть миротворцы, которые сидят вдоль линии соприкосновения. Должен быть, хотя и последовательный, но процесс захода на всю оккупированную территорию», — рассказал он.



Климкин назвал три составляющие западного проекта. Первая — это непосредственно миротворческие силы. Вторая — это полицейские силы. «Многие говорят, давайте соберем тяжелое оружие», — пояснил министр, — а кто начнет реальное разоружение, кто будет отвечать за безопасность?». «И третий момент, против которого фантастически возражает Россия — это международная администрация», — добавил Климкин. По его словам, международная администрация должна заменить собой властные структуры ДНР и ЛНР.

Причем он уточнил, что количество миротворцев в этом случае не является самым принципиальным вопросом. «Как бы это ни парадоксально для кого-то выглядело, не так принципиально будет там на две тысячи меньше, или на две тысячи больше самих миротворцев, поскольку вопрос о тяжелом оружии мы как-то с ними наладим. А вот полицейские и международная администрация — это мегапринципиальный вопрос. Без этого вся эта логика работать не будет», — заверил министр.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что по его поручению успешно проведена работа по включению в повестку для 73-й Генеральной ассамблеи ООН пункта «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины». Об этом Порошенко написал в своем Facebook. «Это позволит сквозь шквал дезинформации донести до мирового сообщества истину о трагических последствий оккупации РФ Крыма и продолжающейся агрессии на Донбассе. Спасибо всем, кто поддержал», — написал президент.

Как сообщается на сайте ООН, Генассамблея открылась 18 сентября, ежегодные общие прения пройдут с 25 сентября по 1 октября. Выступление президента Украины намечено на вторую половину дня 26 сентября. Президент США Дональд Трамп выступит на ГА 25 сентября, а президент России Владимир Путин — 28 сентября.

«Генеральная Ассамблея ООН является главным совещательным органом ООН. В нее входят представители всех государств-членов Организации, каждое из которых имеет один голос. Решения по важным вопросам, таким как вопросы мира и безопасности или прием новых членов, требуют большинства в две трети голосов. Решения по другим вопросам принимаются простым большинством», — говорится на сайте ООН.