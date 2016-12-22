Совместное предприятие «Ростеха» и Renault выкупило 13,1% акций АвтоВАЗа

Компания Alliance Rostec Auto BV (ARA BV), совместное предприятие «Ростеха» и Renault, увеличило свою долю в АвтоВАЗе до 96,6%, купив 13,1% акций у миноритарных акционеров, говорится в сообщении ARA BV, поступившем в РБК.

В компании уточнили, что выкупили по тендеру 1 332 828 757 обыкновенных акций и 128 934 711 привилегированных. Предложение об их покупке было сделано в июле, обычную акцию оценили в 12,4 руб., а привилегированную — в 12,2 руб. Таким образом, на выкуп ARA BV потратила 19,698 млрд руб.

«Это обязательное предложение о выкупе акций последовало за проведением закрытой подписки на акции АвтоВАЗа в пользу ARA BV, которая завершилась в мае 2018 года», — пояснили в компании.

Там отметили, что после закрытой подписки ARA BV получила 83,5% акций АвтоВАЗа и в соответствии с законодательством должна была предложить миноритариям выкупить их ценные бумаги. Председатель совета директоров АвтоВАЗа Сергей Скворцов заявил, что увеличение доли ARA TV — это логичное продолжение рекапитализации АвтоВАЗа, в ходе которой предприятие было очищено от долгов на сумму более 100 млрд руб.

«Консолидация 100% акций ПАО «Автоваз», которая может быть реализована в полном соответствии с законодательством, упростит и ускорит принятие необходимых корпоративных решений в рамках программы развития и модернизации завода», — добавил Скворцов.

В июле «Ростех» и Renault заявили, что готовы купить более 1,592 млрд обычных и 244 млн привилегированных акций ​автоконцерна.