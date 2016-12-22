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«Ростех» и Renault оценили долю миноритариев АвтоВАЗа в 22,7 млрд руб.
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«Ростех» и Renault оценили долю миноритариев АвтоВАЗа в 22,7 млрд руб.
Бизнес, 15:19
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«Ростех» и Renault оценили долю миноритариев АвтоВАЗа в 22,7 млрд руб.
Основные акционеры АвтоВАЗа «Ростех» и Renault в рамках добровольной оферты могут выкупить у миноритариев акции на общую сумму около 22,73 млрд руб.
Фото: Денис Гришкин / Ведомости / ТАСС

Крупнейший акционер АвтоВАЗа — Alliance Rostec Auto B.V. (СП «Ростеха» и Renault) — сделал предложение миноритариям о выкупе акций автоконцерна, следует из сообщения СП.

Альянс готов выкупить 1 592 638 397 обыкновенных акций и 244 177 500 привилегированных. Цена за одну обычную акцию — 12,4 руб. (средневзвешенная стоимость акции на Московской бирже за шесть месяцев составляет 12,35 руб.), за привилегированную — 12,2 руб. (средневзвешенная — 12,15 руб.).

Таким образом, альянс может выкупить акции на 22,73 млрд руб. Оферта по акциям действует 70 дней.

17 мая председатель совета директоров АвтоВАЗа Сергей Скворцов сообщил журналистам, что Alliance Rostec Auto B.V. вскоре сделает предложение о выкупе акций миноритариев. Позже глава «Ростеха» Сергей Чемезов не исключил, что в перспективе альянс может консолидировать до 100% акций АвтоВАЗа.

По словам аналитика «ВТБ Капитала» Владимира Беспалова, предложенная цена чуть выше средневзвешенной и предложений в рамках первого этапа допэмиссии (9 руб. за бумагу). «Мой базовый сценарий — что альянс наберет 95% и сделает принудительный выкуп оставшихся акций. С большей долей вероятности свою долю может продать и «Ренессанс» («дочка» «Ренессанс Капитала» Renaissance Securities. — РБК) — считает эксперт. По словам Беспалова, продать свои акции могут и другие миноритарии, так как цена предложения привлекательная.

Доля Alliance Rostec Auto B.V. в АвтоВАЗе составляет 83,5%, у структуры «Ренессанса» — 11,22%.

В октябре 2018 года «Ростех» и Renault завершат рекапитализацию АвтоВАЗа стоимостью более 107 млрд руб. В результате сделки автоконцерну спишут долги на эту сумму, а взамен СП «Ростеха» и Renault увеличит долю в АвтоВАЗе с 64,6 до 83,5%.

В рамках первого этапа финансового оздоровления в декабре 2016 года АвтоВАЗ привлек 26,1 млрд руб. Тогда в число акционеров автоконцерна вошла кипрская Renaissance Securities, которая приобрела 1,25 млрд акций за 11,25 млрд руб. (24,09% капитала завода) на деньги Renault, следует из отчета по МСФО французской компании за 2016 год. Доля Rostec Auto B.V. снизилась с 74,5 до 64,6%. Nissan в сентябре 2017 года покинул СП. В рамках второго этапа оздоровления автоконцерна (с марта 2017 по май 2018 года) Renault и «Ростех» конвертировали в акции долг на сумму 61,4 млрд руб. — по 30,7 млрд руб. каждый.

Автор: Валерия Комарова.
Теги: «Ростех» , Renault , АвтоВАЗ
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