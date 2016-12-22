В УПЦ рассказали об описи имущества Московского патриархата на Украине

Министерство культуры Украины начало опись имущества Украинской православной церкви Московского патриархата на Украине. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП, передает «РИА Новости».
Как сообщили в УПЦ, Минкультуры Украины уже создало комиссии для оценки имущества церкви в Сумской области. Копия соответствующего распоряжения есть в УПЦ МП, заявили в информационно-просветительском отделе. Подобную инициативу в УПЦ МП трактовали как подготовку захвата имущества канонической церкви в случае предоставления автокефалии непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата.
«В последних церковных событиях и активной поддержке государством процесса предоставления так называемого томоса действия Минкультуры порождают беспокойство относительно того, что эта инициатива может быть первым звеном в цепи инициатив по захвату собственности религиозных общин УПЦ в пользу раскольников», — заявили в структуре Московского патриархата. В информационно-просветительском отделе УПЦ МП подчеркнули, что подобное поведение Минкульта дает повод «усомниться в заверениях руководства украинского государства о недопущении давления на верующих канонической православной церкви».
Ранее копию письма Минкультуры, о котором идет речь в сообщении УПЦ МП, опубликовало украинское издание «Страна.ua». Из его текста следует, что ведомство 18 сентября издало приказ о проверке Спасо-Преображенской церкви УПЦ МП в Глухове, входящей в историко-культурный заповедник «Глухов», на предмет ценностей. В письме, адресованном представителю УПЦ МП, Минкультуры сообщает о создании комиссии для проведения «учета и реставрации выявленных историко-культурных ценностей» и предлагает главе глава Спасо-Преображенской общины УПЦ обеспечить им доступ в Спасо-Преображенскую церковь. Об ином имуществе УПЦ МП в тексте письма речь не идет.
Кризис из-за статуса Украинской православной церкви и вопроса о том, чьей канонической территорией она является, разразился в отношениях между РПЦ и Константинопольским патриархатом. Обращение к Константинопольскому патриархату с просьбой признать канонической УПЦ Киевского патриархата весной было направлено властями Украины. 7 сентября константинопольский патриарх Варфоломей назначил двух экзархов — архиепископа Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады — на Украину для подготовки УПЦ к автокефалии (самоуправлению).
В РПЦ посчитали такие действия вмешательством в свои дела и 8 сентября Священный синод РПЦ заявил, что автокефалия УПЦ КП создает угрозу для мирового православия. 8 сентября Московский патриархат пригрозил разрывом отношений со Вселенским престолом, возглавляемым патриархом Варфоломеем, из-за вопроса об автокефалии Киева.