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В мурманской рыбодобывающей компании «Норебо» сообщили об обысках
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В мурманской рыбодобывающей компании «Норебо» сообщили об обысках
Бизнес, 16:08
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В мурманской рыбодобывающей компании «Норебо» сообщили об обысках

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в мурманском офисе российской рыбодобывающей компании «Норебо», рассказал ТАСС ее официальный представитель Сергей Сенников и подтвердили РБК в приемной компании.

«Изъяты серверы, компьютеры компании, что ставит под угрозу выплату заработной платы сотрудникам. Обыскиваются даже без судебного разрешения дома сотрудников группы «Норебо», идут допросы работников предприятия», — заявил Сенников.

По его словам, в обысках участвуют сотрудники главного управления Следственного комитета по столице и отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УВД по ЮЗАО Москвы.

В компании «Норебо» сообщили РБК, что обыски проходили 26 и 28 сентября. «Оперативные мероприятия проводят сотрудники правоохранительных органов из Москвы, причины не разглашаются. У некоторых сотрудников отобрали мобильные телефоны, рабочие тоже отключили», — сказали в приемной.

Позже Сенников уточнил ТАСС, что основанием для обысков стало заявление экс-главы компании Александра Тугушева о краже у него акций. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (Мошенничество в особо крупном размере). «При этом имеется документальное подтверждение того, что Тугушев в письменной форме признал отсутствие у него прав на какие-либо акции компании», — добавил Сенников.

Он добавил, что в постановлении о возбуждении уголовного дела идет речь о незаконном приобретении 34,8 тыс. акций ЗАО «Альмор Атлантика», принадлежавших Тугушеву, неустановленными лицами. В частности, 20,3 тыс. из них перешли в пользу «Норебо инвест», а еще 14,5 тыс. — к самому обществу.

При этом ТАСС сообщает, что 27 августа в Федеральную службу судебных приставов по Москве поступил ответ на адвокатский запрос в связи с взысканием с Тугушева «крупной денежной задолженности». В копии документа, на которую ссылается агентство, бывший глава «Норебо» сообщает, что у него нет никаких акций или долей в каких-либо компаниях.

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В августе суд в Лондоне заморозил активы нынешнего главы «Норебо» Виталия Орлова на $350 млн по иску Тугушева. Подробно об их взаимоотношениях ранее писал РБК. В 1990-х годах Тунгушев стал основателем рыбопромысловой компании, а Орлов работал в шведской Scansea International, покупавшей рыбу у моряков в Мурманске для продажи в Норвегии. Одним из продавцов был Тугушев. В 1997-ом Орлов, Тугушев и совладелец Scansea International основали в Норвегии компанию Ocean Trawlers, а через год открыли холдинг «Карат», в котором Тугушев получил долю в 34%, а Орлов и Рот — по 33%. В разговоре с РБК в 2017 году Орлов сказал, что не был соучредителем «Карата» и Ocean Trawlers.

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В 2003 года Тугушев стал заместителем руководителя Росрыболовства, и позже оказался фигурантом уголовного дела, связанного с выдачей квот на вылов рыбы и в 2005 году был приговорен к шести годам лишения свободы. После освобождения он вернулся в «Карат» в качестве советника и стал скупать различные активы. После этого головная структура компании стала называться «Норебо холдинг», Орлов получил в ней 67%, Рот — 33%. По словам Тугушева, Орлов обещал вернуть его долю в компании, но акционеры не смогли прийти к соглашению. В результате Тугушев заявил о похищении доли, а Орлов обвинил его в вымогательстве.

В 2016-ом году Орлов выкупил акции Рота, став единственным собственником холдинга. В январе 2017-го агентство Bloomberg сообщило, что его состояние пересекло отметку в $1 млрд.

Теги: Норебо Холдинг , обыски
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