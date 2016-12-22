ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,50 66,35 EUR Нал. 77,63 75,25 USD Бирж. 67,26 +0,92 EUR Бирж. 76,32 +1,03 USD ЦБ. 66,38 -0,38 EUR ЦБ. 75,23 -1,01 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 6559,80 +522,71 IMOEX 2267,13 -0,69% RTSI 1055,24 -2,43% Brent 70,74 -2,64% DJIA 25021,86 -1,10% Nasdaq 7747,90 -1,56%
Росрыболовство предложило вывести из офшоров суда для перевозки рыбы
Лента новостей
МВД оценило число участников «Марша матерей» в Москве 21:16, Общество В Москве прошел несанкционированный «Марш матерей». Фоторепортаж 21:07, Фотогалерея  В Киеве рассказали о просьбах 11 россиян к Путину обменять их 21:00, Политика В 2019 году в Крым будут ходить поезда из 11 городов России 21:00, Общество Путин назвал сроки визита Си Цзиньпина в Россию 20:39, Политика Машина для Маяковского: как поэт выбрал первый автомобиль 20:37, РБК и Renault Росрыболовство предложило вывести из офшоров суда для перевозки рыбы 20:19, Бизнес УЕФА открыл дело против «Спартака» за блокированные выходы на стадионе 20:12, Спорт Минобороны ответило на сообщения о перехвате НАТО Су-24 над Черным морем 20:08, Политика Фонд Баффета увеличил вложения в акции Apple 20:01, Финансы Участники «Марша матерей» оставили принесенные игрушки у Верховного суда 20:01, Общество Участники «Марша матерей» в Москве перекрыли улицу около Верховного суда 19:59, Политика В Италии на год ввели режим ЧС после обрушения моста в Генуе 19:59, Общество В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой 19:56, Технологии и медиа В Минкомсвязи поддержали декриминализацию статьи о репостах 19:46, Политика СМИ опубликовали видео со свадьбы Поклонской 19:45, Общество Жизнь налегке: как получать удовольствие от мини-путешествий 19:43, РБК Стиль и ASUS Производитель пива Corona вложит $4 млрд в лидера рынка марихуаны Канады 19:29, Бизнес Россия экстрадирует в Армению продюсера Мартиросяна 19:23, Общество Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 19:01, РБК и Сбербанк При взрыве в академии в Кабуле погибли 48 человек 18:56, Общество Туроператоры отказались от горящих туров в Турцию на бархатный сезон 18:51, Общество В Киеве предложили попросить НАТО сопровождать суда в Азовском море 18:34, Политика Фондовые рынки США снижаются: чего боятся инвесторы 18:31, Quote Под американские санкции из-за КНДР попали россиянин и его компания 18:29, Политика UC Rusal оценила финансовую дыру от «плана Белоусова» 18:24, Бизнес ЧП на зеленой ветке московского метро попало на видео 18:16, Общество Когда покупать Litecoin: монета подорожала на 6% за сутки 18:12, Крипто
Росрыболовство предложило вывести из офшоров суда для перевозки рыбы
Бизнес, 20:19
0
Росрыболовство предложило вывести из офшоров суда для перевозки рыбы
В ответ на требования ФСБ прекратить перевозку рыбы иностранными судами Росрыболовство предложило перевести их в российскую юрисдикцию. Проблемы могут возникнуть с флотом на Дальнем Востоке, предупреждают эксперты
Фото: Ton Koene / UIG / ТАСС

Росрыболовство предлагает перевести транспортные суда, которые используются для перевозки рыбной продукции в России, но зарегистрированы на иностранные компании, в российскую юрисдикцию. Это поможет решить проблему, возникшую из-за ужесточения требований ФСБ к транспортировке рыбной продукции, заявил в среду, 15 августа, журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

О том, что пограничная служба стала предъявлять к рыбодобывающим компаниям требование не использовать для перевозки продукции суда, принадлежащие иностранцам, писала в июле газета «Коммерсантъ». С такими требованиями столкнулись несколько предприятий Северного рыбохозяйственного бассейна, рассказывали во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

Ранее ФСБ такие требования не предъявляла, если у судна было право ходить под российским флагом и оно использовалось российскими лицами по договору фрахтования без экипажа. Рыбодобытчики, в свою очередь, предупредили, что ​выполнение новых требований ФСБ приведет к дополнительным расходам и может отразиться на конечной стоимости рыбы для потребителей.

Иностранцам вход воспрещен

В соответствии с законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» транспортировка рыбной продукции относится к процессу рыболовства. Рыболовство — отрасль, имеющая для безопасности России стратегическое значение, поэтому участие в ней иностранцев ограничено законом: в частности, юрлица, находящиеся под контролем иностранного инвестора, не вправе осуществлять рыбодобычу, за исключением тех случаев, когда это разрешено правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями.

В погранслужбе ФСБ разъяснили, что норма, устанавливающая требования к использованию иностранных судов, действует с 2011 года. Росрыболовство правильность толкования ФСБ России этой нормы закона не оспаривает, добавляли в ФСБ.

Из-за требования ФСБ у рыбопромышленников есть определенные трудности, признал в среду Шестаков. По состоянию на 12 июня этого года в Северном рыбохозяйственном бассейне работало всего 12 транспортных судов, из них четыре находятся с собственности иностранных лиц, следует из имеющихся у РБК материалов ВАРПЭ. Грузовместимость этих четырех судов составляет 22,5 тыс. т, или около 70% мощности всего транспортного флота, задействованного в Северном бассейне.

Росрыболовство откроет сеть государственных рыбных магазинов
Бизнес

Собственниками этих иностранных судов, зарегистрированных преимущественно на Кипре, являются россияне, указывает Шестаков. С учетом «общей тенденции на деофшоризацию» вполне логично, «если собственники этих судов переоформят компании в российскую юрисдикцию», считает руководитель Росрыболовства. Перерегистрировать судно на российское юрлицо несложно, уверяет Шестаков. Это предложение он планирует обсудить на совещании с погранслужбой ФСБ и Минэкономразвития и внести в правительство. В ФСБ и Минэкономразвития на запрос РБК не ответили.

Часть транспортных рефрижераторов, которые забирают рыбу в море и везут ее в Россию и на экспорт, действительно принадлежит россиянам, которые контролируют юрлицо через офшор, указывает председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. Но он отмечает, что есть и рефрижераторы, которые принадлежат иностранцам, это характерно для Дальнего Востока. Многие суда на Дальнем Востоке, особенно грузовместимостью около 5 тыс. т, зарегистрированы в иностранных юрисдикциях, подтверждает вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

«Я не думаю, что легко будет это перерегистрировать», — считает Фомин. В случае если ФСБ будет требовать отказаться от иностранных судов на Дальнем Востоке, там может возникнуть проблема с нехваткой транспорта, считает Балашов. Точной информации о положении на Дальнем Востоке пока нет, прокомментировал эти опасения представитель Росрыболовства.

Автор: Елена Сухорукова.
Теги: Росрыболовство , ФСБ , рыба , деофшоризация
Главное
Минобороны ответило на сообщения о перехвате НАТО Су-24 над Черным морем Политика
Материалы по теме
«Коммерсантъ» узнал о новых требованиях ФСБ к перевозке рыбной продукции Бизнес
В ФСБ объяснили запрет на рыбалку с иностранных судов в водах России Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter