Росрыболовство предложило вывести из офшоров суда для перевозки рыбы

В ответ на требования ФСБ прекратить перевозку рыбы иностранными судами Росрыболовство предложило перевести их в российскую юрисдикцию. Проблемы могут возникнуть с флотом на Дальнем Востоке, предупреждают эксперты

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Росрыболовство предлагает перевести транспортные суда, которые используются для перевозки рыбной продукции в России, но зарегистрированы на иностранные компании, в российскую юрисдикцию. Это поможет решить проблему, возникшую из-за ужесточения требований ФСБ к транспортировке рыбной продукции, заявил в среду, 15 августа, журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

О том, что пограничная служба стала предъявлять к рыбодобывающим компаниям требование не использовать для перевозки продукции суда, принадлежащие иностранцам, писала в июле газета «Коммерсантъ». С такими требованиями столкнулись несколько предприятий Северного рыбохозяйственного бассейна, рассказывали во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

Ранее ФСБ такие требования не предъявляла, если у судна было право ходить под российским флагом и оно использовалось российскими лицами по договору фрахтования без экипажа. Рыбодобытчики, в свою очередь, предупредили, что ​выполнение новых требований ФСБ приведет к дополнительным расходам и может отразиться на конечной стоимости рыбы для потребителей.

Иностранцам вход воспрещен В соответствии с законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» транспортировка рыбной продукции относится к процессу рыболовства. Рыболовство — отрасль, имеющая для безопасности России стратегическое значение, поэтому участие в ней иностранцев ограничено законом: в частности, юрлица, находящиеся под контролем иностранного инвестора, не вправе осуществлять рыбодобычу, за исключением тех случаев, когда это разрешено правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями. В погранслужбе ФСБ разъяснили, что норма, устанавливающая требования к использованию иностранных судов, действует с 2011 года. Росрыболовство правильность толкования ФСБ России этой нормы закона не оспаривает, добавляли в ФСБ.

Из-за требования ФСБ у рыбопромышленников есть определенные трудности, признал в среду Шестаков. По состоянию на 12 июня этого года в Северном рыбохозяйственном бассейне работало всего 12 транспортных судов, из них четыре находятся с собственности иностранных лиц, следует из имеющихся у РБК материалов ВАРПЭ. Грузовместимость этих четырех судов составляет 22,5 тыс. т, или около 70% мощности всего транспортного флота, задействованного в Северном бассейне.

Собственниками этих иностранных судов, зарегистрированных преимущественно на Кипре, являются россияне, указывает Шестаков. С учетом «общей тенденции на деофшоризацию» вполне логично, «если собственники этих судов переоформят компании в российскую юрисдикцию», считает руководитель Росрыболовства. Перерегистрировать судно на российское юрлицо несложно, уверяет Шестаков. Это предложение он планирует обсудить на совещании с погранслужбой ФСБ и Минэкономразвития и внести в правительство. В ФСБ и Минэкономразвития на запрос РБК не ответили.

Часть транспортных рефрижераторов, которые забирают рыбу в море и везут ее в Россию и на экспорт, действительно принадлежит россиянам, которые контролируют юрлицо через офшор, указывает председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. Но он отмечает, что есть и рефрижераторы, которые принадлежат иностранцам, это характерно для Дальнего Востока. Многие суда на Дальнем Востоке, особенно грузовместимостью около 5 тыс. т, зарегистрированы в иностранных юрисдикциях, подтверждает вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

«Я не думаю, что легко будет это перерегистрировать», — считает Фомин. В случае если ФСБ будет требовать отказаться от иностранных судов на Дальнем Востоке, там может возникнуть проблема с нехваткой транспорта, считает Балашов. Точной информации о положении на Дальнем Востоке пока нет, прокомментировал эти опасения представитель Росрыболовства.