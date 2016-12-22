ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,21 62,67 EUR Нал. 74,50 72,86 USD Бирж. 63,49 +0,44 EUR Бирж. 73,66 +0,15 USD ЦБ. 63,14 +0,58 EUR ЦБ. 73,42 +0,31 EUR/USD 1,16 -0,01 BTC/USD Бирж. 7560,00 -23,80 IMOEX 2295,15 -0,87% RTSI 1140,96 -1,65% Brent 73,51 +1,21% DJIA 25297,97 -0,14% Nasdaq 7785,93 +1,02%
Суд заморозил активы россиянина на $350 млн по спору рыбодобытчиков
Лента новостей
В Северной Осетии завели дело на главу района из-за фальшивого диплома 19:55, Общество Суд заморозил активы россиянина на $350 млн по спору рыбодобытчиков 19:51, Бизнес РФС оштрафовал «Локомотив» за расистские выкрики болельщиков 19:47, Спорт На Украине взорвался автомобиль с депутатом горсовета 19:35, Общество Эксперты ООН рассказали о ранении в ЦАР российского инструктора 19:31, Политика Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 19:09, РБК и Сбербанк Три НПФ Бориса Минца подали иск к финансирующей его бизнес компании 19:09, Финансы Путин поручил главе МЧС направить силы в Хабаровский край из-за паводков 19:08, Общество СПЧ попросил главу ФСИН разрешить священнику посетить Сенцова 18:55, Общество Apple стала самой дорогой компанией мира с капитализацией свыше $1 трлн 18:54, Бизнес «Трансмашхолдинг» анонсировал объединение с «ЛокоТехом» 18:52, Бизнес Суд арестовал младшую из трех обвиняемых в убийстве отца сестер 18:48, Общество Тренер «Зенита» назначил на новый сезон двух капитанов 18:38, Спорт В Нидерландах дирижера королевского оркестра уволили из-за домогательств 18:34, Общество Дональд Трамп получил новое письмо от Ким Чен Ына 18:26, Политика Фунт стерлингов упал после повышения Банком Англии базовой ставки 18:24, Финансы МВД подготовило план изменений в экзамене на получение водительских прав 18:21, Общество Оператор аэропорта Орли подал иски против подравшихся в терминале рэперов 18:19, Общество Ахмед Муса станет самым высокооплачиваемым нигерийским игроком в истории 18:18, Спорт В блокчейне Monero обнаружена серьезная уязвимость 18:17, Крипто Алена Владимирская — об офисном общении, small talk и личном пространстве 18:14, Партнерский материал Адвокат сообщила об освобождении в Италии экс-сенатора Кривицкого 18:08, Общество Трое альпинистов-любителей погибли при восхождении на Монблан 18:05, Общество Пострадавшей по делу о хищении 2 млрд руб. оказалась «дочка» «Газпрома» 18:04, Общество ЕСПЧ зарегистрировал жалобу журналиста Плющева на блокировку Telegram 17:48, Общество Папа Римский изменил в катехизисе параграф о смертной казни 17:45, Общество Суд не взыскал с Удальцова и Развозжаева компенсацию за дубинки полиции 17:44, Общество Что будет с рынком: власти Филиппин признают ICO-токены ценными бумагами 17:33, Крипто
Суд заморозил активы россиянина на $350 млн по спору рыбодобытчиков
Бизнес, 19:51
0
Суд заморозил активы россиянина на $350 млн по спору рыбодобытчиков
Иск к единственному собственнику «Норебо холдинга» Виталию Орлову от его бывшего партнера Александра Тугушева рассматривается в Лондоне
Виталий Орлов (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

Высокий суд Лондона постановил заморозить активы российского бизнесмена Виталия Орлова на $350 млн в рамках спора с другим предпринимателем — Александром Тугушевым по поводу принадлежности доли в рыбодобывающей компании «Норебо холдинг», пишет Bloomberg. Решение было вынесено 23 июля.

По данным агентства, Орлов не выразил намерения обжаловать решение суда.

В «Норебо холдинг» входят рыбодобывающие, торговые, перерабатывающие и инфраструктурные предприятия, расположенные на северо-западе России и на Дальнем Востоке.

Об истории взаимоотношений Тугушева и Орлова РБК писал ранее. В 1990-х годах Тугушев основал рыбопромысловую компанию, а Орлов устроился на работу в шведскую Scansea International, которая закупала рыбу у моряков в Мурманске, в том числе у компании Тугушева, и продавала ее в Норвегии. В 1997 году Тугушев, Орлов и совладелец Scansea International Магнус Рот основали в Норвегии компанию Ocean Trawlers, которая занялась поставкой траулеров в Россию в обмен на филе. В следующем году они основали холдинг «Карат», Тугушев говорил, что он получил долю 34%, а Орлов и Рот — по 33%. Орлов в 2017 году заявил РБК, что не учреждал с Тугушевым «Карат» и Ocean Travels.

Рыбный король: подлинная история нового российского миллиардера
Бизнес

В 2003 году Тугушев перешел работать на пост замглавы Роскомрыболовства, которое получило право распределять квоты на вылов рыбы сроком на пять лет. Тугушев утверждал, что переписал свою долю на номинальных акционеров. Орлов настаивает, что его партнер получил за пакет $30 млн.

На новом месте работы Тугушев оказался фигурантом уголовного дела, связанного с распределением квот на вылов рыбы. В 2005 году суд приговорил его к шести годам лишения свободы. Выйдя на свободу, Тугушев вернулся в «Карат» на должность советника. После этого «Карат» стал скупать активы, в том числе на Дальнем Востоке, а с 2013 году головная структура группы стала называться «Норебо холдинг». Орлову принадлежало 67%, Роту — 33%, Тугушев говорил, что Орлов обещал вернуть ему долю, но не сделал этого. После этого Орлов отстранил Тугушева от управления холдингом, Тугушев потребовал вернуть ему долю. Акционеры к соглашению не пришли, и Тугушев заявил в правоохранительные органы, что долю у него похитили, а Орлов обратился в Следственный комитет, обвинив партнера в вымогательстве.

Тугушева в итоге арестовали, после того как Орлов заявил о том, что ему поступают звонки с угрозами. Позднее меру пресечения Тугушеву изменили на подписку о невыезде.

В 2016 году Орлов выкупил долю Рота в «Норебо» и стал единственным собственником холдинга.

Как пишет Bloomberg, в лондонском суде адвокаты Тугушева настаивают, что тот стал жертвой «сложного заговора» со стороны Орлова и другого сооснователя холдинга. Адвокаты Орлова указывают на тюремный срок Тугушева. Представители последнего настаивают, что уголовное дело против их клиента было политически мотивировано. Адвокат Орлова обратил внимание суда на то, что непонятно, кто оплачивает судебные издержки Тугушева, и заявил о «загадочном спонсоре». Представитель Тугушева сказал агентству, что расходы покрывает третья сторона.
Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Норебо Холдинг
Главное
Apple стала самой дорогой компанией мира с капитализацией свыше $1 трлн Бизнес
Материалы по теме
Компанию по вылову минтая на Сахалине продали за полмиллиарда долларов Бизнес
Рыбный король: подлинная история нового российского миллиардера Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter