Суд заморозил активы россиянина на $350 млн по спору рыбодобытчиков

Иск к единственному собственнику «Норебо холдинга» Виталию Орлову от его бывшего партнера Александра Тугушева рассматривается в Лондоне

Виталий Орлов (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

Высокий суд Лондона постановил заморозить активы российского бизнесмена Виталия Орлова на $350 млн в рамках спора с другим предпринимателем — Александром Тугушевым по поводу принадлежности доли в рыбодобывающей компании «Норебо холдинг», пишет Bloomberg. Решение было вынесено 23 июля.

По данным агентства, Орлов не выразил намерения обжаловать решение суда.

В «Норебо холдинг» входят рыбодобывающие, торговые, перерабатывающие и инфраструктурные предприятия, расположенные на северо-западе России и на Дальнем Востоке.

Об истории взаимоотношений Тугушева и Орлова РБК писал ранее. В 1990-х годах Тугушев основал рыбопромысловую компанию, а Орлов устроился на работу в шведскую Scansea International, которая закупала рыбу у моряков в Мурманске, в том числе у компании Тугушева, и продавала ее в Норвегии. В 1997 году Тугушев, Орлов и совладелец Scansea International Магнус Рот основали в Норвегии компанию Ocean Trawlers, которая занялась поставкой траулеров в Россию в обмен на филе. В следующем году они основали холдинг «Карат», Тугушев говорил, что он получил долю 34%, а Орлов и Рот — по 33%. Орлов в 2017 году заявил РБК, что не учреждал с Тугушевым «Карат» и Ocean Travels.

В 2003 году Тугушев перешел работать на пост замглавы Роскомрыболовства, которое получило право распределять квоты на вылов рыбы сроком на пять лет. Тугушев утверждал, что переписал свою долю на номинальных акционеров. Орлов настаивает, что его партнер получил за пакет $30 млн.

На новом месте работы Тугушев оказался фигурантом уголовного дела, связанного с распределением квот на вылов рыбы. В 2005 году суд приговорил его к шести годам лишения свободы. Выйдя на свободу, Тугушев вернулся в «Карат» на должность советника. После этого «Карат» стал скупать активы, в том числе на Дальнем Востоке, а с 2013 году головная структура группы стала называться «Норебо холдинг». Орлову принадлежало 67%, Роту — 33%, Тугушев говорил, что Орлов обещал вернуть ему долю, но не сделал этого. После этого Орлов отстранил Тугушева от управления холдингом, Тугушев потребовал вернуть ему долю. Акционеры к соглашению не пришли, и Тугушев заявил в правоохранительные органы, что долю у него похитили, а Орлов обратился в Следственный комитет, обвинив партнера в вымогательстве.

Тугушева в итоге арестовали, после того как Орлов заявил о том, что ему поступают звонки с угрозами. Позднее меру пресечения Тугушеву изменили на подписку о невыезде.

В 2016 году Орлов выкупил долю Рота в «Норебо» и стал единственным собственником холдинга.