Первый покупатель нового iPhone в Москве рассказал об ажиотаже и очереди

Анатолий Дорощенко (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Первым покупателем нового iPhone в магазине re:Store на Тверской улице в Москве оказался Анатолий Дорощенко, который занимал 247-е место в очереди. Об этом он сам рассказал РБК.

Мужчина отметил, что не покупал себе места поближе к началу очереди, а оказался первым, поскольку многие пришли к магазину ради того, чтобы продать место в очереди, а не для покупки смартфона.

Дорощенко добавил, что телефон обошелся ему около 125 тыс. руб. с учетом скидки, которую сделали по бонусной программе.

В пятницу, 28 сентября, в России стартовали продажи новых смартфонов от Apple. Стоимость iPhone XS начинается от 87 990 руб., а «старшей» версии XS Max — от 96 990 руб. Накануне, 27 сентября сообщалось, что первое место в очереди у московского флагманского магазина оценивали в 450 тыс. руб. За каждое последующее место цена снижалась на 10 тыс. руб. вплоть до 20-го, после которого она падала на 5 тыс. руб. Один из организаторов стихийной очереди Михаил Галимов рассказал РБК, что максимальное число стоящих в очереди составляло 400 человек.