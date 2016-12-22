Силуанов возглавил экспертную группу по неналоговым платежам

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова руководителем экспертной группы, которая будет заниматься вопросами неналоговых платежей. Об этом он рассказал на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РССП) Александром Шохиным, передает ТАСС.

Медведев подчеркнул, что в данную группу также вошли представители от различных бизнес-объединений, включая РССП, и попросил Шохина принять активное участие в данной работе. «В конечном счете от этого будет зависеть и само взыскание неналоговых платежей, а с другой стороны, то, насколько это будет посильно для бизнеса, насколько прозрачны и понятны будут эти процедуры, каким образом будут появляться те или иные неналоговые платежи», — сказал Медведев.

В свою очередь Шохин заявил, что необходимо остановить появление новых неналоговых платежей по упрощенной процедуре. Он добавил, что часть таких плат можно регулировать в рамкам Налогового кодекса, другую оформить таким образом, чтобы «креативность разных структур — федеральных и региональных» была ограничена.

Глава РССП подчеркнул, что для перехода к такой системе нужно установить переходный период в 10 лет, Медведев назвал такой подход правомерным. Премьер-министр добавил, что неналоговые платежи близки к налогам по своей сути и «особой разницы между ними нет».

В марте Медведев поручил главам Минфина и Минэкономразвития внести неналоговые платежи, имеющие квазиналоговый характер, в Налоговой кодекс. В начале сентября глава правительства заявил, что соответствующий законопроект будет подготовлен в ближайшее время.