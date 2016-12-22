Суд в Махачкале арестовал брата экс-главы Дагестана Абдулатипова

Суд в Махачкале удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на два месяца (до 26 ноября) депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова. Об этом РБК сообщили в Следственном комитете России.

«По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, дополнительно установлены шесть эпизодов получения взяток и служебного подлога членами преступного сообщества», — сказали в СК.

В случае не предъявления обвинения до 10 ноября мера пресечения подлежит отмене, уточняется в сообщении Советского районного суда Махачкалы.

Раджаба Абдулатипова задержали 26 сентября, в этот же день в его доме и рабочем кабинете прошли обыски. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК (организация преступного сообщества). По версии следствия, члены сообщества брали взятки за то, чтобы помочь гражданам незаконно получить инвалидность.

Летом по этому делу были задержаны руководитель бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомед Махачев и его подчиненные. Также задержан и заключен под стражу глава одного из территориальных отделений бюро Ашик Махачев.