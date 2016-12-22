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Следователи провели обыски в доме брата экс-главы Дагестана Абдулатипова
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Следователи провели обыски в доме брата экс-главы Дагестана Абдулатипова
Политика, 21:45
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Следователи провели обыски в доме брата экс-главы Дагестана Абдулатипова

Следователи завершили допрос брата экс-главы региона Рамазана Абдулатипова, депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова, задержанного по делу преступного сообщества, незаконно оформлявших гражданам инвалидность. Об этом сообщили РБК в Следственном комитете (СК) России.

В ходе обысков в рабочем кабинете и в доме подозреваемого изъяты компьютеры, электронные носители информации и документы, представляющие интерес для следствия, отметили в СК.

Раджаб Абдулатипов был задержан днем 26 сентября. В СК сообщали РБК, что ему в ближайшее время предъявят обвинение по ч. 2 ст. 210 УК России (организация преступного сообщества). Следствие считает, что члены преступного сообщества брали взятки за то, чтобы помочь гражданам незаконно получить инвалидность.

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В июле по данному делу были задержаны руководитель бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомед Махачев и его подчиненные, позднее был задержан и заключен под стражу глава одного из территориальных отделений бюро Ашик Махачев. Источники «Кавказского узла» утверждают, что Магомед и Ашик Махачевы являются братьями.

По данным прокуратуры, в 2017 году из Пенсионного фонда России были похищены около 24 млн руб. из-за того, что 300 жителей Дагестана были незаконно признаны инвалидами. Прокуроры также подозревают Магомеда Махачева в получении взяток на сумму около 52 млн руб.

Теги: Рамазан Абдулатипов , Дагестан , Следствие , преступное сообщество
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