В очереди за iPhone не нашлось желающих купить место за 200 тыс. руб.

Как рассказали РБК двое из первой десятки стоявших в очереди к магазину re:Store на Тверской, 27, для покупки новых iPhone, им не удалось продать свои места. Один из организаторов стихийной очереди Михаил Галимов уточнил, что ни он сам, ни другие стоявшие рядом продать места тоже не смогли. Еще один из второй десятки также рассказал об отсутствии покупателей. В то же время, по его информации, продать место за 2–3 тыс. руб. удалось лишь одному человеку, стоявшему в самом начале.

Однако ранее «РИА Новости» сообщало, что первым вошедшим в магазин был стоявший под девятым номером, который ничего не купил. Он утверждал, что потратил 50 тыс. руб. на место в очереди, а деньги, предназначенные для покупки смартфона, потерял. Остальные восемь человек из первой десятки просто ушли домой.

Первый покупатель нового iPhone в re:Store на Тверской Анатолий Дорощенко заявил РБК, что не покупал очередь и, несмотря на 247-й номер в очереди, купил iPhone первым, потому что остальные приобретать его не собирались.

​«[Люди в очереди] не хотели покупать телефон, а хотели продать очередь. Вот и вся технология», — сообщил Дорощенко. По его мнению, первый стоящий в очереди, у которого не оказалось денег на покупку, «хотел попиариться». «Я так думаю, что это просто был прикол. Мне кажется, человек просто хотел привлечь к себе внимание», — заявил покупатель. Дорощенко отметил, что телефон обошелся ему около 125 тыс. руб. «Мне скидку сделали, какая-то бонусная программа у них. Покупкой доволен», — добавил он.

По словам руководителя службы по связям с общественностью Inventive Retail Group (владеет сетью магазинов re:Store) Людмилы Семушиной, талончики для участия в официальной очереди перестали раздавать в 08:00, всего выдали 250 штук. Обладатели талончиков разделились на тех, кто действительно хотел купить смартфон, и тех, кто планировал продать свое место, указала Семушева. Последние уходили, не купив iPhone. Комментировать, сколько из тех, кто получил талончики, ушли без покупки, представитель компании отказалась.

На 12:30 28 сентября на сайте объявлений «Авито» все еще были размещены 392 объявления с предложениями купить место в очереди за новыми моделями iPhone, рассказала РБК пресс-секретарь «Авито» Алена Бурова. Накануне официального старта продаж на сайте было опубликовано 383 подобных предложения, уточнила она. «Всего за период с 21 по 28 сентября было закрыто пять объявлений с упоминанием очереди за айфонами в заголовке. При этом за этот же период с пометкой «продано на «Авито» было закрыто всего одно объявление», — говорит Бурова. В то же время она считает, что фактически проданных мест могло быть гораздо больше, так как не все пользователи ставят пометку по факту свершившихся сделок. По словам Буровой, отстоять за новым iPhone на сайте предлагали по цене от 5 тыс. до 2 млн руб. в зависимости от места в очереди.

«Встречались и рекордные ценовые предложения, например 10 млн руб. Вероятно, пользователи фиксировали столь высокий ценник для привлечения дополнительного внимания к объявлению, указывая в тексте, что цена договорная», — сказала она.

По словам пиар-менеджера сервиса «Юла» Тимофея Соболевского, продаж на своем портале они не увидели. «Но возможно, продавец места просто не сменил статус своего объявления (с «продаю» на «продано». — РБК)», — отметил он. Пиар-менеджер также добавил, что, несмотря на то что объявления о продаже места в очереди просматривались довольно активно, люди не спешили связываться с продавцами и узнавать детали: «Один запрос контактов продавца (нажать на кнопку в интерфейсе «Юлы») на 110 просмотров, то есть спрос был достаточно низкий», — рассказал Соболевский.

По данным «Юлы», днем 27 сентября в среднем место в очереди за новым iPhone стоило 69 тыс. руб., причем в первой десятке цена составляла от 250 тыс. до 320 тыс. руб. Большинство объявлений, размещенных до старта продаж, сейчас уже неактивно.

Apple представила новые смартфоны 12 сентября. В России продажи начались 28 сентября. Хотя смартфоны доступны во многих точках продаж сразу в нескольких сетях, к одному магазину сети re:Store еще с 24 сентября начала собираться очередь. Люди стояли сутками, их число менялось: днем 27 сентября в очереди было примерно 110 человек, а максимальное число стоявших достигало 400 человек. Участники акции считали, что первые устройства появятся именно в этом магазине, а в остальных на несколько дней позже. При этом стоявшие предлагали продать свое место по цене до 450 тыс. руб.