В двух районах Дагестана ввели режим контртеррористической операции

Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в двух районах республики Дагестан, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) в Дагестане.

В НАК пояснили, что речь идет о Карабудахкентском и Буйнакском районах, сотрудники правоохранительных органов ищут там боевиком и их пособников. Режим КТО в данным районах ввели в 5:00 мск в субботу.

В последний раз КТО в Дагестане вводили накануне, 14 сентября. Тогда правоохранители попытались остановить автомобиль «Лада» для досмотра на трассе между селом Костек в Хасавюртском районе и селом Чонтаул в Кизилюртовском районе, сообщается на сайте НАК.

Преступник начал стрельбу и попытался скрыться с места происшествия, но был нейтрализован ответными выстрелами. В НАК уточнили, что никто из гражданских лиц и правоохранителей не пострадал в результате происшествия.

По данным источника ТАСС, личность преступника установили, им оказался «активный пособник местной бандгруппы».

.