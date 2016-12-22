В двух районах Дагестана начали контртеррористическую операцию

В Буйнакском и Кумторкалинском районах Дагестана в четверг, 27 сентября, ввели режим контртеррористической операции (КТО), сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) в республике.

«Режим введен в 06:30 мск. Идут мероприятия по поиску боевиков и их пособников», — заявили в ведомстве.

В последний раз режим КТО в Дагестане вводили 15 сентября, тогда боевиков искали в Карабудахкентском и Буйнакском районах. Злоумышленников обнаружили недалеко от селения Талги, им предложили сдаться, но боевики открыли стрельбу из автоматов, сообщали тогда в НАК.

Ответным огнем трое боевиков были убиты. Жертв среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов не было.