В МИД Венгрии рассказали о потере $8 млрд из-за антироссийских санкций ЕС

Санкции Евросоюза (ЕС) в отношении России нанесли экономике Венгрии ущерб на сумму $8 млрд, рассказал глава венгерского МИДа Петер Сийярто в интервью телеканалу «Россия-24».

«За последние несколько лет венгерские компании потеряли почти $8 млрд в связи с невозможностью экспорта в Россию», — сказал Сийярто, подчеркнув, что эффективность антироссийских санкций необходимо обсуждать.

Он добавил, что ранее Россия была на втором месте среди торговых партнеров Венгрии, но из-за санкций опустилась на 12-е место.

Ранее в интервью RT Cийярто уже говорил о необходимости оценить эффективность санкций ЕС перед их продлением. В частности, глава МИД Венгрии считает нужным посмотреть, какой ущерб от этих мер несет экономика стран Европы.

12 сентября Европарламент инициировал в отношении Венгрии процесс из-за «разрушения властями этой страны демократических институтов». В случае, если эти обвинения поддержат все члены ЕС, Будапешт могут лишить права голоса. Процесс инициировала депутат из Европейской партии зеленых Джудит Саргентини. Она заявила, что власти Будапешта оказывают давление на СМИ, ущемляют права меньшинств и мигрантов, а также оказывают давление на неправительственные организации. Все это, отметила Саргентини, говорит о риске отхода Будапешта от основополагающих ценностей ЕС.