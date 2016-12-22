В МИД Венгрии сочли нужным оценивать успех санкций ЕС перед их продлением

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что странам Евросоюза необходимо обсуждать эффективность санкций в отношении России перед тем, как их продлять, об этом он сказал в интервью телеканалу RT.
«Мы даже открыто заявляли здесь, что Россия никогда не нарушит единство Европейского Союза, потому что единство ЕС — это ценность. С другой стороны, мы ясно дали понять, что должен быть диалог и честное и прямое обсуждение вопроса о том, были ли санкции успешными или нет», — сказал Сийярто.
По его словам, в ЕС должны оценить степень влияния санкций как на экономику России, так и на экономику стран Европы. Глава МИД Венгрии подчеркнул, что его позицию разделяют и власти Италии, которая является членом G7.
Ранее, 12 сентября, Европарламент инициировал процесс в отношении Венгрии из-за «разрушения властями этой страны демократических институтов. В случае если члены ЕС поддержат сторону обвинения, Будапешт могут лишить права голоса.