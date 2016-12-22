Нетаньяху в ООН призвал Европу поддержать санкции против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на Генассамблее ООН, призвал европейские страны поддержать новые санкции против Ирана. Его выступление транслировалось на YouTube-канале организации.
«Вместо того, чтобы заигрывать с диктаторами Ирана, присоединитесь к США, Израилю и большей части арабского мира в поддержке новых санкций», — сказал Нетаньяху. Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа за решение выйти из иранской ядерной сделки. По словам Нетаньяху, сделка не уничтожила угрозы наступления войны, а приблизила ее к израильским границам.
Также Нетаньяху рассказал, что в Тегеране обнаружен «секретный склад» с ядерными материалами. По его словам, там хранится по меньшей мере 15 контейнеров, в которых находится около 300 т материалов.
В апреле Нетаньяху заявил, что Тегеран тайно продолжает работу над разработкой ядерного оружия, скрывая данные от мирового сообщества. По информации Израиля, после заключения ядерной сделки иранцы переместили все наработанные документы и файлы в секретный комплекс в районе Шорабат в Тегеране. Там хранится «ядерный архив» — массив сведений, на основе которых продолжаются ядерные исследования. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи назвал обвинения Израиля «детскими и нелепыми».
Соглашение по иранской ядерной программе между Ираном и шестью международными посредниками (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Германия) было заключено 14 июля 2015 года. Подписанию документа предшествовали длительные переговоры, которые продолжались более десяти лет. Поводом для них послужило обнаружение в Иране не учтенных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) центрифуг для обогащения урана.
В ходе переговоров Иран настаивал на своем праве развивать мирную ядерную энергетику и заявлял об отсутствии намерений по созданию атомного оружия. Шестерка посредников подчеркивала необходимость контроля за иранской программой со стороны МАГАТЭ и выступала за обмен низкообогащенного иранского урана на обогащенное ядерное топливо.
В июле 2015 года удалось достичь компромисса. По условиям соглашения Иран пошел на целый ряд уступок в вопросе своей ядерной программы. Тегеран согласился оставить только один объект, пригодный для обогащения урана, и сократить число центрифуг на две трети. Кроме того, Иран обязался поддерживать обогащение урана на низком уровне на протяжении 15 лет. Еще одним пунктом договоренности стало разрешение специалистам МАГАТЭ в течение 25 лет следить за производством уранового концентрата и его запасами. Также в документе оговаривалось эмбарго на поставки вооружений Ирану сроком на пять лет. В обмен на уступки Евросоюз, США и ООН согласились отменить введенные из-за ядерной программы санкции.
В январе 2016 года, после того как МАГАТЭ опубликовал доклад, подтвердивший выполнение Ираном обязательств в рамках ядерной сделки, США и ЕС частично отменили режим санкций в отношении Тегерана. Были сняты ограничения для иностранных компаний в сфере добычи нефти, а также разморожены зарубежные активы на общую сумму в $50 млрд.
В феврале 2017 года, вскоре после проведения Ираном испытания баллистической ракеты, США ввели новые санкции, под которые попали 13 физических лиц и 12 организаций. Именно отсутствие в договоре пункта о запрете испытаний баллистических ракет стало одной из претензий американского президента Дональда Трампа к сделке.
В октябре 2017 года Трамп заявил о готовности США в любой момент выйти из соглашения, обвинив Тегеран в поддержке террористов. Также он указал, что Иран не выполнил условия «ядерной сделки» относительно центрифуг и не позволил провести инспекции своих ядерных объектов. На этом фоне американский президент заявил, что не может подтвердить конгрессу выполнение Тегераном обязательств по договору.