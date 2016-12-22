Нетаньяху в ООН призвал Европу поддержать санкции против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на Генассамблее ООН, призвал европейские страны поддержать новые санкции против Ирана. Его выступление транслировалось на YouTube-канале организации.

«Вместо того, чтобы заигрывать с диктаторами Ирана, присоединитесь к США, Израилю и большей части арабского мира в поддержке новых санкций», — сказал Нетаньяху. Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа за решение выйти из иранской ядерной сделки. По словам Нетаньяху, сделка не уничтожила угрозы наступления войны, а приблизила ее к израильским границам.

Также Нетаньяху рассказал, что в Тегеране обнаружен «секретный склад» с ядерными материалами. По его словам, там хранится по меньшей мере 15 контейнеров, в которых находится около 300 т материалов.

В апреле Нетаньяху заявил, что Тегеран тайно продолжает работу над разработкой ядерного оружия, скрывая данные от мирового сообщества. По информации Израиля, после заключения ядерной сделки иранцы переместили все наработанные документы и файлы в секретный комплекс в районе Шорабат в Тегеране. Там хранится «ядерный архив» — массив сведений, на основе которых продолжаются ядерные исследования. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи назвал обвинения Израиля «детскими и нелепыми».