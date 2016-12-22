ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,52 65,25 EUR Нал. 78,22 76,74 USD Бирж. 65,89 +0,06 EUR Бирж. 77,56 +0,19 USD ЦБ. 65,82 -0,34 EUR ЦБ. 77,38 -0,30 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 6391,57 -83,43 IMOEX 2444,22 +0,58% RTSI 1169,04 +0,52% Brent 81,85 +0,84% DJIA 26492,21 -0,27% Nasdaq 8007,47 +0,16%
Российские артиллеристы впервые применили «кочующие минометы»
Лента новостей
Российские артиллеристы впервые применили «кочующие минометы» 06:52, Политика Избирком утвердил победу кандидата от ЛДПР в Хабаровском крае 06:13, Политика Суд отправил гражданина Таджикистана в колонию за вербовку россиян в ИГ 06:06, Общество Dunkin Donuts уберет «пончики» из названия 05:24, Бизнес Порошенко решил продать подконтрольный ему судостроительный завод 04:48, Бизнес «Коммерсантъ» узнал об ограничении срока льгот для компаний Дерипаски 04:26, Бизнес В Бразилии госпитализировали второго кандидата в президенты 03:59, Политика МИД Сирии назвал главную цель поставок российских С-300 Дамаску 03:33, Политика В Москве загорелось здание с бумажной продукцией на площади 900 кв. м 02:51, Общество Столтенберг обсудил с Лавровым создание военной базы США в Польше 02:29, Политика Хуг перед уходом назвал условие быстрого прекращения конфликта в Донбассе 01:57, Политика Экс-премьер Франции Вальс поборется за должность мэра Барселоны 01:56, Политика Близ Риги загорелась башня лютеранской церкви 01:18, Общество Порошенко случайно зашел в переговорную комнату Лаврова в ООН 00:54, Политика Белый дом пригрозил не дать Европе обойти санкции против Ирана 00:35, Политика Четверо пострадали при обстреле военными Марокко лодки с мигрантами 00:23, Общество СМИ узнали об идее РЖД забрать у «Аэроэкспресса» перевозки в Шереметьево 00:05, Бизнес Волкер передал Порошенко копию декларации о непризнании Крыма российским 25 сен, 23:42, Политика Ликсутов рассказал о новых ограничениях скорости в Москве 25 сен, 23:31, Общество Лавров связал арест «российского шпиона» в Норвегии с пропагандой 25 сен, 23:16, Политика Механизм несогласных: как сторонники сделки с Ираном защищаются от Трампа 25 сен, 23:05, Политика «ОПЕК грабит весь мир»: главное из выступления Трампа в ООН 25 сен, 22:56, Политика  Макрон назвал тупиковой логику Трампа в расчете цены на нефть 25 сен, 22:51, Политика Минобороны показало видео ударов новых противокорабельных ракет 25 сен, 22:44, Политика Qualcomm обвинила Apple в краже секретных данных для помощи Intel 25 сен, 22:41, Бизнес При взрыве на мебельной фабрике в Белоруссии пострадали шесть человек 25 сен, 22:26, Общество Санкции, кредиты и плохие долги: главные угрозы банковской системе России 25 сен, 22:24, Финансы Александр Головин впервые отыграл полный матч за «Монако» 25 сен, 22:20, Спорт
Российские артиллеристы впервые применили «кочующие минометы»
Политика, 06:52
0
Российские артиллеристы впервые применили «кочующие минометы»

Подразделения артиллерии российской военной базы в Абхазии в рамках тактических учений впервые применили «кочующие минометы» для отражения атаки превосходящих сил противника. Об этом заявил начальник пресс-службы российского Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев, передает «РИА Новости».

«Минометы, установленные в кузове автомобилей КамАЗ, стали использоваться в ходе боевой подготовки подразделений военного округа с середины августа», — рассказал он.

Минобороны показало видео ударов новых противокорабельных ракет
Политика

По словам Астафьева, данный тип вооружения позволяет артиллерийским расчетам производить максимально быструю смену позиций. Он отметил, что во время учений поиск целей условного противника велся с применением комплексов разведки, управления и связи «Стрелец», а также комплексов артиллерийской разведки «Зоопарк» и беспилотной авиации.

Всего, как сообщил глава пресс-службы ЮВО, в учениях принимают участие более 1,5 тыс. военных. Кроме того, задействованы более 400 единиц военной техники, включая бронетранспортеры БТР-82АМ и танки Т-72Б3.

22 сентября Вадим Астафьев сообщил, что ударная ​группа кораблей Военно-морского флота России провела боевые стрельбы в Каспийском море в рамках проверки боеготовности. По его словам, ракетный корабль «Дагестан» и малый ракетный корабль «Углич» отбили атаку ракетами со стороны флота условного противника. После этого они запустили крылатые ракеты «Калибр» и уничтожили высокоточное вооружение противника.

Теги: военные учения , Абхазия , ЮВО , стрельбы артиллерии , миномет
Главное
Россияне стали чаще покупать отечественное вино Бизнес
Материалы по теме
Генштаб Турции анонсировал военные учения с США в Средиземноморье Политика
Россия перебросила в Киргизию ракетные комплексы «Искандер-М» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter