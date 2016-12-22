Российские артиллеристы впервые применили «кочующие минометы»

Подразделения артиллерии российской военной базы в Абхазии в рамках тактических учений впервые применили «кочующие минометы» для отражения атаки превосходящих сил противника. Об этом заявил начальник пресс-службы российского Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев, передает «РИА Новости».

«Минометы, установленные в кузове автомобилей КамАЗ, стали использоваться в ходе боевой подготовки подразделений военного округа с середины августа», — рассказал он.

По словам Астафьева, данный тип вооружения позволяет артиллерийским расчетам производить максимально быструю смену позиций. Он отметил, что во время учений поиск целей условного противника велся с применением комплексов разведки, управления и связи «Стрелец», а также комплексов артиллерийской разведки «Зоопарк» и беспилотной авиации.

Всего, как сообщил глава пресс-службы ЮВО, в учениях принимают участие более 1,5 тыс. военных. Кроме того, задействованы более 400 единиц военной техники, включая бронетранспортеры БТР-82АМ и танки Т-72Б3.

22 сентября Вадим Астафьев сообщил, что ударная ​группа кораблей Военно-морского флота России провела боевые стрельбы в Каспийском море в рамках проверки боеготовности. По его словам, ракетный корабль «Дагестан» и малый ракетный корабль «Углич» отбили атаку ракетами со стороны флота условного противника. После этого они запустили крылатые ракеты «Калибр» и уничтожили высокоточное вооружение противника.