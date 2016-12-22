Минобороны показало видео ударов новых противокорабельных ракет

Истребители-бомбардировщики Су-34 провели учебные пуски новейших авиационных управляемых противокорабельных ракет Х-35У, испытав их на морских целях. Видео пусков опубликовано на канале Минобороны в YouTube.

Ведомство показало моменты поражения этих целей.

Военные нанесли ракетные удары по мишеням, имитирующим группу кораблей, на морском полигоне Тихоокеанского флота России. Пуски проходили в рамках плановых учений.

Ракета Х-35У предназначена для поражения надводных кораблей без входа самолетов в зону поражения вражеских ПВО, дальность пуска снаряда — более 250 км.

В августе ВКС России успешно провели испытательный пуск новой ракеты для российских систем ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. В Минобороны отметили, что испытания подтвердили заложенные характеристики, снаряд поразил цель с заданной точностью.