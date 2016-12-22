Постпред США объяснила смех во время выступления Трампа в ООН

Дипломаты ООН смеялись во время выступления президента США Дональда Трампа из-за того, что «им понравилось, насколько он был честен». Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли, сообщает Independent. «Это нехарактерно для дипломатии, и они нашли это смешным», — отметила она.

Трамп, выступая с речью на 73-й Генассамблее ООН, рассказал о достижениях своей администрации, заявив, что она «добилась больше, чем другая любая администрация нашей страны». После этого в зале послышался смех. «Не ожидал такой реакции, ну что ж», — сказал Трамп и продолжил выступление.

Позднее американский лидер заявил, что «они смеялись не надо мной, а вместе со мной». «Лживые СМИ сообщают, что люди смеялись над президентом Трампом. Мы делали это вместе. Мы хорошо провели время», — отметил президент.