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В Мексике почти 30 пассажиров пострадали из-за турбулентности
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В Мексике почти 30 пассажиров пострадали из-за турбулентности
Общество, 01:41
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В Мексике почти 30 пассажиров пострадали из-за турбулентности

В Мексике 29 пассажиров получили травмы после того, как самолет Airbus A320 авиакомпании Volaris попал в зону турбулентности на высоте 11,5 тыс. метров. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на управление гражданской авиации Мексики.

Лайнер вылетел из города Гвадалахара в штате Халиско на западе Мексики в город Тихуана на границе с США. Примерно на полпути самолет попал в зону турбулентности, по прибытии в пункт назначения были госпитализированы восемь пассажиров и четыре стюардессы, остальным медики оказали помощь на месте.

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Ранее в Индии более 30 пассажиров пострадали из-за падения давления в салоне лайнера Boeing 737 авиакомпании Jet Airways. Самолет летел из города Мумбаи на западном побережье Индии в город Джайпур в штате Раджастхан. На борту находились 166 пассажиров, лайнер вернулся в Мумбаи, всем пострадавших госпитализировали, у пятерых из них была диагностирована баротравма.

Теги: Мексика , турбулентность , пострадавшие
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