В Индии из-за падения давления в самолете пострадали 30 пассажиров

Более 30 пассажиров пострадали из-за падения давления в салоне самолета Boeing 737 авиакомпании Jet Airways, летевшего из Мумбаи в Джайпур, сообщили в Главном управлении гражданской авиации страны. Об этом пишет газета Hindu.

Из-за того, что экипаж забыл включить переключатель для поддержания постоянного давления в салоне, более 30 пассажиров пожаловались на сильные головные боли и кровотечение из носа и ушей.

Несмотря на то, что пассажиры автоматически получили кислородные маски, экипаж принял решение о посадке. После того как лайнер вернулся в Мумбаи, все 166 пассажиров были сняты с самолета. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. По данным Times of India, пятеро из них госпитализированы, у них диагностирована баротравма из-за сильных перепадов давления в салоне.

В отношении экипажа самолета начато расследование. Он временно снят с рейсов.

В мае в итальянском Бриндизи экстренно сел Boeng 757 Condor Airlines, летевший из Греции в Германию. Причиной стало​ повышение давления в салоне из-за разгерметизации.