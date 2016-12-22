ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,33 64,75 EUR Нал. 77,41 75,62 USD Бирж. 65,32 -0,48 EUR Бирж. 76,12 -1,14 USD ЦБ. 65,84 +0,08 EUR ЦБ. 77,04 -0,34 EUR/USD 1,17 -0,01 BTC/USD Бирж. 6526,00 -11,60 IMOEX 2474,57 +1,95% RTSI 1187,88 +2,33% Brent 81,67 +0,15% DJIA 26490,81 +0,40% Nasdaq 8058,36 +0,83%
Песков посоветовал спросить об отставке губернатора Оренбуржья его самого
Лента новостей
Прокуратура подала в ростовский суд иск о блокировке сайтов «Кэшбери» 20:53, Финансы На крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле произошел пожар 20:47, Общество Сборная России по волейболу вылетела с чемпионата мира 20:42, Спорт Концерн ThyssenKrupp объявил о планах разделиться на две компании 20:23, Бизнес Суд решил отпустить сестер Хачатурян из-под ареста 20:20, Общество Песков посоветовал спросить об отставке губернатора Оренбуржья его самого 20:14, Политика Помпео заявил о продолжающейся перегрузке нефтепродуктов на суда КНДР 19:54, Политика Посол Польши заявил об отсутствии планов полного отказа от газа из России 19:45, Политика Кремль предложил держаться версии Путина в вопросе о личности Боширова 19:43, Политика В Петербурге закрыли англо-американскую школу для детей дипломатов 19:36, Общество В Минфине заработал департамент по борьбе с санкциями 19:24, Экономика «ВКонтакте» заблокировала группу движения против рабства «Альтернатива» 19:23, Общество Россельхознадзор запретил поставки шпрот с казахстанского предприятия 19:19, Экономика Глава МИД Британии заявил о слишком высокой цене для России за Солсбери 19:04, Политика Калягин назвал «враками» конфликт с куратором театров в Минкультуры 19:00, Общество Суд в Москве освободил из-под ареста среднюю сестру Хачатурян 18:50, Общество Как заработать на Ethereum Classic: курс криптовалюты превысил $11,3 18:45, Крипто Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 18:41, РБК и Сбербанк Места в очереди за новыми iPhone предложили за сотни тысяч рублей 18:27, Технологии и медиа Фигуристка Загитова побила мировой рекорд на первом выступлении в сезоне 18:25, Спорт Саудовская Аравия призвала Канаду не считать ее «банановой республикой» 18:21, Политика В центре Киева на месте снесенного памятника Ленину появилась синяя рука 18:13, Политика Россияне стали в пять раз чаще получать визы в США за пределами России 18:07, Политика Международная коалиция признала гибель 1114 гражданских в Сирии и Ираке 17:57, Политика СМИ пообщались с земляками Чепиги из расследования о «деле Скрипалей» 17:50, Общество Большинство жителей деревень выразили недовольство качеством медпомощи 17:46, Общество В Греции из-за ветра закрыли школы и остановили паромное сообщение 17:43, Общество «Корейцы сейчас надежнее японцев»: как выбрать машину с пробегом 17:38, Авто
Песков посоветовал спросить об отставке губернатора Оренбуржья его самого
Политика, 20:14
0
Песков посоветовал спросить об отставке губернатора Оренбуржья его самого

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что насчет отставки губернатора Оренбургской области Юрия Берга надо спрашивать у него самого. Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент РБК.

«Я не знаю, как насчет отставки Берга, это нужно спрашивать у Берга», — сказал Песков, добавив, что кадровые решения президента Кремль традиционно не анонсирует.

На уточняющий вопрос, стоит ли ждать серии отставок губернаторов, Песков заявил, что «определенная серия» уже была, но «нельзя исключать продолжения». «Процесс ротации губернаторского корпуса — это не серия, а это перманентный процесс, который проходит практически постоянно», — пояснил пресс-секретарь президента. 

Губернатора Оренбургской области назвали следующим в очереди на отставку
Политика

Ранее близкий к Кремлю источник сообщил РБК, что Берг может подать в отставку в ближайшие дни. Вместо него регион может возглавить зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев, сообщил РБК близкий к нему источник.

26 сентября президент Владимир Путин отправил в отставку главу Кабардино-Балкарии Юрия Кокова и губернатора Астраханской области Александра Жилкина. Также он назначил губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности главы Приморья.

Теги: Оренбургская область , Губернатор , отставка , Дмитрий Песков
Главное
В Минфине заработал департамент по борьбе с санкциями Экономика
Главное
В Минфине заработал департамент по борьбе с санкциями Экономика
Места в очереди за новыми iPhone предложили за сотни тысяч рублей Технологии и медиа
Суд решил отпустить сестер Хачатурян из-под ареста Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter