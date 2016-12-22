Песков посоветовал спросить об отставке губернатора Оренбуржья его самого

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что насчет отставки губернатора Оренбургской области Юрия Берга надо спрашивать у него самого. Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент РБК.

«Я не знаю, как насчет отставки Берга, это нужно спрашивать у Берга», — сказал Песков, добавив, что кадровые решения президента Кремль традиционно не анонсирует.

На уточняющий вопрос, стоит ли ждать серии отставок губернаторов, Песков заявил, что «определенная серия» уже была, но «нельзя исключать продолжения». «Процесс ротации губернаторского корпуса — это не серия, а это перманентный процесс, который проходит практически постоянно», — пояснил пресс-секретарь президента.

Ранее близкий к Кремлю источник сообщил РБК, что Берг может подать в отставку в ближайшие дни. Вместо него регион может возглавить зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев, сообщил РБК близкий к нему источник.

26 сентября президент Владимир Путин отправил в отставку главу Кабардино-Балкарии Юрия Кокова и губернатора Астраханской области Александра Жилкина. Также он назначил губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности главы Приморья.