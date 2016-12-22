Россельхознадзор запретил поставки шпрот с казахстанского предприятия

Россельхознадзор запретил поставки рыбных консервов с казахстанского предприятия ТОО «J.F.M. company». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что ограничение введено в связи с повторным обнаружением в шпротах бензапирена.

В июне 2015 года Россельхознадзор запретил ввоз рыбных продуктов из Латвии и Эстонии в связи с «системностью нарушений». Ранее в латвийских шпротах был обнаружен бензапирен. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявлял, что ездившие в Эстонию и Латвию инспекторы были «глубоко озабочены увиденным».

С 15 декабря 2017 года временные ограничения на поставки рыбной продукции с латвийского SIA Karavela и эстонского DGM Shipping AS были отменены. Первое выпускает консервы под торговой маркой Kalja, второе — под маркой Briis. После этого Росрыболовство заявило, что предприятиям из стран Прибалтики «предстоит серьезно побороться за место на полке», так как российские производители обеспечивают продукт «высокого качества».