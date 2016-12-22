ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,94 65,53 EUR Нал. 78,68 77,11 USD Бирж. 65,84 -0,58 EUR Бирж. 77,34 -0,73 USD ЦБ. 66,16 -0,09 EUR ЦБ. 77,68 -0,39 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 6627,30 -60,70 IMOEX 2430,01 +0,13% RTSI 1162,98 +1,17% Brent 81,17 +3,41% DJIA 26575,88 -0,63% Nasdaq 7988,89 +0,02%
Сенцов стал почетным гражданином Парижа
Лента новостей
Новый шеф ЦРУ расширит масштабы разведки в отношении «сложных стран» 21:37, Политика «Фаворит» от Шойгу: что значит поставка С-300 в Сирию 21:19, Политика Минобороны представило новые данные о крушении Ил-20 в Сирии 21:08, Политика В Москве суд по подозрению в шпионаже арестовал осужденного за педофилию 21:04, Общество Нетаньяху заявил о росте рисков в регионе из-за поставки С-300 Сирии 21:01, Политика «Краснодар» вышел на второе место в чемпионате России 20:50, Спорт Арестованный в Осло «российский шпион» оказался ИТ-советником Совфеда 20:34, Политика Бывший глава «Почты России» ушел из EuroСhem 20:16, Бизнес Platts задумалось о расширении корзины Brent нефтью со всего мира 20:09, Экономика Аксенов назвал корабли ВМС Украины «ржавыми корытами» 20:03, Политика В ФАС предложили свои меры по поддержке попавших под санкции компаний 19:55, Бизнес ВТБ помог снять арест с 36% акций банка «Возрождение» 19:31, Финансы Apple завершила покупку приложения по распознаванию музыки Shazam 19:22, Бизнес «Роснефть» предложила подрядчикам перенести выплаты на следующий год 19:10, Бизнес США отреагировали на планы России поставить в Сирию С-300 19:07, Политика Путин в беседе с Нетаньяху назвал поставку С-300 Сирии адекватным шагом 19:06, Политика Фонд Сороса подал иски в ЕСПЧ и КС Венгрии из-за закона «Стоп Сорос» 18:50, Политика Умная электроэнергия: как небольшие электростанции меняют энергетику 18:44, РБК и Schneider Electric Когда покупать биткоин: стоимость криптовалюты опустилась до $6,6 тыс. 18:38, Крипто Власти оценили модернизацию транспортной инфраструктуры в ₽6,3 трлн 18:34, Политика Акции хайтек-компаний утянули торги вниз: рынок США открылся в минусе 18:30, Quote Мост на Сахалин включили в план развития магистральной инфраструктуры 18:22, Экономика Кредиторы потребовали обанкротить очередной актив Дмитрия Ананьева 18:19, Технологии и медиа Новый лимузин Трампа впервые показали на видео 18:16, Авто Жириновский предложил выработать новую формулу власти 18:00, Пресс-релизы Регулятор потребовал от ​Deutsche Bank улучшить борьбу с отмыванием денег 17:58, Финансы В Сбербанке рассказали о прекратившемся оттоке валютных вкладов 17:47, Финансы Машиностроителям дадут ₽1,6 млрд на создание сервис-центров за рубежом 17:45, Экономика
Сенцов стал почетным гражданином Парижа
Политика, 22:21
0
Сенцов стал почетным гражданином Парижа

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов получил звание почетного гражданина Парижа. Об этом в Twitter сообщила мэр французской столицы Анн Идальго.

По словам Идальго, городской совет единогласно проголосовал за присуждение этого титула Сенцову. Она отметила, что Париж «всегда будет на стороне защитников индивидуальных свобод, выражения мнений и демократии».

«Олег Сенцов теперь почетный гражданин города Париж. Спустя несколько месяцев после того, как его портрет появился перед мэрией и многими муниципальными управами, мобилизация Парижа в поддержку режиссера продолжается», — написала она.

Рада предложила присудить Сенцову Нобелевскую премию мира
Политика

Акция с размещением плакатов с изображением Сенцова на административных зданиях Парижа, на которых звучали призывы освободить украинского режиссера, была организована в июле.

В середине сентября крупнейшая фракция в Европарламенте — Европейская народная партия — выдвинула Олега Сенцова на премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова, вручаемую лицам, которые внесли «исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару».

Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году по обвинению в создании террористического сообщества и подготовке двух терактов. Суд признал режиссера виновным и в августе 2015 года приговорил к 20 годам лишения свободы.

Теги: звание , Париж , Олег Сенцов , почетный гражданин
Главное
Бывший глава «Почты России» ушел из EuroСhem Бизнес
Материалы по теме
Рада предложила присудить Сенцову Нобелевскую премию мира Политика
Крупнейшая фракция Европарламента выдвинула Сенцова на премию Сахарова Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter