Сенцов стал почетным гражданином Парижа

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов получил звание почетного гражданина Парижа. Об этом в Twitter сообщила мэр французской столицы Анн Идальго.

По словам Идальго, городской совет единогласно проголосовал за присуждение этого титула Сенцову. Она отметила, что Париж «всегда будет на стороне защитников индивидуальных свобод, выражения мнений и демократии».

«Олег Сенцов теперь почетный гражданин города Париж. Спустя несколько месяцев после того, как его портрет появился перед мэрией и многими муниципальными управами, мобилизация Парижа в поддержку режиссера продолжается», — написала она.

Акция с размещением плакатов с изображением Сенцова на административных зданиях Парижа, на которых звучали призывы освободить украинского режиссера, была организована в июле.

В середине сентября крупнейшая фракция в Европарламенте — Европейская народная партия — выдвинула Олега Сенцова на премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова, вручаемую лицам, которые внесли «исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару».

Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году по обвинению в создании террористического сообщества и подготовке двух терактов. Суд признал режиссера виновным и в августе 2015 года приговорил к 20 годам лишения свободы.