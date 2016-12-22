В Петербурге арестовали вертолет за 600 млн руб. из-за неуплаты пошлин

Итальянский вертолет «Августа» арестовали в аэропорту Пулково за уклонение его хозяев от таможенных платежей на сумму свыше 250 млн руб., сообщается на сайте Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

Там рассказали, что машина была ввезена в Россию как «транспортное средство международной перевозки», которое освобождается от выплаты таможенных платежей с условием, что оно не будет использовано исключительно для перевозок между странами. Однако вертолет стоимостью 600 млн руб. на протяжении трех лет был задействован в коммерческих перевозках внутри России.

«Данный факт является нарушением таможенных правил и влечет за собой уплату таможенных пошлин.

Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила более 250 млн руб.», — сообщили в управлении.

Из-за нарушения было возбуждено уголовное дело по ст. 194 УК России (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица), таможня устанавливает лиц, причастных к совершению преступления. Вертолет арестован и находится в аэропорту Пулково под охраной.