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«РусЛайн» проиграла дело о выплате Домодедовской таможне 85 млн руб.
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«РусЛайн» проиграла дело о выплате Домодедовской таможне 85 млн руб.
Бизнес, 09:31
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«РусЛайн» проиграла дело о выплате Домодедовской таможне 85 млн руб.

Авиакомпания «РусЛайн» проиграла в арбитражном суде Московской области иск с требованием признать незаконным доначисление Домодедовской таможней платежа в 85 млн руб. Речь идет о сделке 2012 года по покупке самолета, в которой, по версии таможни, компания занизила стоимость лайнера, пишет «Коммерсантъ».

По словам главы «РусЛайна» Николая Уланова, в 2012 году один из банков-партнеров приобрел судно у канадского экспортно-импортного банка. За шесть последующих лет, как отметил владелец компании, «РусЛайн» погасила лизинговые платежи и выкупила самолет.

Авиакомпания «РусЛайн» объявила о смене аэропорта базирования в Москве
Бизнес

«РусЛайн» в суде, в частности, просила обеспечительных мер, но суд отказал, а таможенные органы направили в банки требования о безакцептном списании суммы со счетов компании», — пишет газета. В свою очередь представитель авиаперевозчика сообщил, что суд не привлек в качестве третьего лица таможенного брокера «Альфа-Логистик», которому пришлось оплатить доначисленные платежи. Кроме того, в «РусЛайн» заявили об отсутствии связи с иностранным лизингодателем на дату договора.

По мнению Уланова, единовременное списание 85 млн руб. может осложнить финансовое состояние авиаперевозчика, «поскольку из оборота выводятся средства, равные полугодовому бюджету среднего хозяйствующего субъекта России». Глава компании напомнил, что перевозчик много лет участвует в государственной программе субсидирования полетов и списание ущемит интересы регионов.

В середине марта «РусЛайн» объявил о смене аэропорта базирования в Москве. С 21 марта, рейсы компании, вылетавшие из аэропорта Домодедово, начали выполняться из Внуково.

Теги: РусЛайн , аэропорт Домодедово , судебный иск
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