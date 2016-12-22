Apple подала иск к Шереметьевской таможне из-за пошлин на iWatch

Компания требует вернуть таможенные платежи и проценты по ним. Сумма иска с учетом уплаты госпошлины составляет 146,1 млн руб. В Шереметьевской таможне отмечают, что компания неверно оформляла заявления на пошлины

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Российская «дочка» Apple компания «Эппл Рус» подала иск в Арбитражный суд Московской области на Шереметьевскую таможню, следует из картотеки арбитражных дел.

Иск было подан еще 2 августа, но первым внимание на него обратило издание RNS. 6 августа судья оставил исковое заявление без движения.

В определении, подготовленном по итогам недавнего рассмотрения дела, говорится, что «Эппл Рус» оспаривает принятое в апреле решение Шереметьевской таможни (не уточняется, какое именно). Компания требует вернуть перечисленные таможенные платежи в размере 42,9 млн руб., уплаченные проценты на сумму 103,3 млн руб., а также взыскать расходы на оплату госпошлины в размере 203 тыс. руб. С учетом уплаты госпошлины сумма иска составила 146,1 млн руб.

В Шереметьевской таможне РБК уточнили, что иск касается таможенных платежей на «умные» часы iWatch. Главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Татьяна Соколова отметила, что Шереметьевская таможня не получала официального уведомления суда о принятии иска от дочерней компании Apple и назначении даты судебного заседания.

По ее словам, внесение изменений в 34 таможенные декларации, о которых говорится в иске, в отношении «умных» часов​ было принято таможенным органом «в связи с техническими ошибками, допущенными «Эппл Рус» при подаче соответствующих заявлений». С исправленными заявлениями компания в таможню не обращалась, уточнила она.

«Требование общества [«Эппл Рус»] о взыскании процентов не может быть удовлетворено в связи с тем, что «Эппл Рус» самостоятельно уплатило таможенные платежи, а проценты могут быть взысканы с таможенного органа только в случае совершения таможней действий по принудительному взысканию», — добавила она.

Соколова сообщила, что требования «дочки» Apple не подлежат удовлетворению, поскольку решение, на которое компания подала иск, было принято в соответствии с законами и нормами права.​

Российская «дочка» Apple ранее пыталась оспорить на таможне статус своих iWatch: компания настаивала, что ее часы являются портативным устройством, а таможенные органы оформляли их на границе как обычные наручные часы (в первом случае налог не взимается, во втором товар налогом облагается). Спор был разрешен в сентябре прошлого года, когда Верховный суд признал, что Apple Watch являются сложными гаджетами для передачи данных.