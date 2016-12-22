В WikiLeaks сменился главный редактор

Главным редактором портала WikiLeaks стал журналист Кристинн Храфнссон, основатель проекта Джулиан Ассанж продолжит выступать в качестве издателя, сообщается на странице WikiLeaks в Twitter.

Решение о новом главном редакторе принял сам Ассанж. В опубликованном заявлении отмечается, что причиной стало то, что основатель WikiLeaks на протяжении полугода остается без внешней связи в посольстве Эквадора в Лондоне. «Я осуждаю отношение к Джулиану Ассанжу, которое привело к моей новой роли, но приветствую ответственность по защите продолжения важной работы, основанной на идеалах WikiLeaks», — сказал новый главный редактор.

Храфнссон — исландский журналист, с 2010 по 2017 год он работал официальным представителем WikiLeaks.

Ассанж не покидает здание посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года, после того как в Великобритании был выдан ордер на его арест в связи с делом о сексуальных домогательствах в Швеции. В 2017 году дело прекратили, но британская полиция не отозвала ордер.

В марте Ассанжа лишили доступа к интернету, после того как он написал в Twitter, что вина Кремля в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери не доказана. Власти Эквадора заявили, что таким образом основатель WikiLeaks нарушил договоренности, по которым не должен был распространять сообщения, предполагающие вмешательство в отношения с другими странами.