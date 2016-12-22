Госдума поддержала проект о выходном дне для прохождения диспансеризации

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому россияне смогут на один день освободиться от работы для прохождения диспансеризации, при этом воспользоваться таким правом можно будет не чаще чем раз в три года. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект внесли на рассмотрение еще в феврале 2016 года единороссы Андрей Исаев и Николай Герасименко. В начале июня с подобным предложением также выступил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Согласно проекту закона, работнику нужно будет написать письменное заявление в день прохождения диспансеризации, затем его отпустят с работы «на время, соответствующее одному полному рабочему дню», без потери заработка.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, сейчас по закону регулярные диспансеризации проходят только те, кто работает на опасных предприятиях. Он подчеркнул, что большинство россиян не могут проходить медосмотры из-за нехватки времени, поэтому «граждане вынуждены брать выходной за свой счет или вовсе отказываться от планового осмотра».

Володин напомнил, что одним из майских указов президента Владимира Путина является «сделать все необходимое для снижения смертности трудоспособного населения, в том числе от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний».

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее заявила, что сенаторы и сотрудники аппарата верхней палаты парламента обязаны предоставлять справки о прохождении ежегодной диспансеризации.