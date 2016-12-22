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Австралия обвинила Россию в нежелании признавать выводы по делу МН17
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Австралия обвинила Россию в нежелании признавать выводы по делу МН17
Крушение Boeing в Донбассе, 12:46
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Австралия обвинила Россию в нежелании признавать выводы по делу МН17

Министр иностранных дел Австралии Мариза Пейн выразила сожаление, что Россия не признала итоги расследования объединенной следственной группы, согласно выводам которой самолет авиакомпании Malaysian Airlines был сбит в Донбассе из российского зенитного комплекса «Бук». Об этом глава МИД Австралии сказала после встречи с министрами иностранных дел Нидерландов, Украины, Бельгии и Малайзии в Нью-Йорке, сообщает News.com.au.

По ее словам, стороны встречи подтвердили свою приверженность установлению обстоятельств крушения малайзийского самолета. Пейн подчеркнула, что те, кто ответственен за эту авиакатастрофу, должны понести наказание.

«Мы сожалеем, что Россия не признала последние фактические данные международной следственной группы, и еще раз заявляем, что Австралия полностью уверена в беспристрастности, независимости и профессионализме следственной группы и ее выводах», — сказала австралийский министр иностранных дел.

​Пейн отметила, что она и глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявили, что Россия должна понести ответственность по международному законодательству за участие «в крушении MH17».

Из 298 человек, которые были на борту малайзийского Boeing, 38 являлись гражданами Австралии.

Следствие в Нидерландах рассказало о сбившем MH17 «Буке» из России
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Следственная группа в мае представила доклад, в котором указывается, что российский ЗРК «Бук», из которого был сбит самолет, был доставлен из 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. В Министерстве обороны России эту версию опровергли и заявили, что выводы следствие сделало на основе фотографий из социальных сетей.

В российском военном ведомстве отметили, что ракета, которая сбила MH17, была сделана на предприятии в Долгопрудном в 1986 году для «Бука» и доставлена в войсковую часть, которая входила в Прикарпатский военный округ Украинской ССР. После распада Советского Союза ракета не вывозилась из Украины и принадлежала ее вооруженным силам. По данным Минобороны, ракета состояла на вооружении у ракетного полка, участвующего в операции на востоке Украины.

Теги: Австралия , MH17 , авиакатастрофа
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