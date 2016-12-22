В Дагестане в ходе КТО ликвидировали трех боевиков

Во время режима контртеррористической операции (КТО), который был введен в ночь на 15 сентября в двух районах Республики Дагестан, силовики ликвидировали трех боевиков. Об этом говорится в поступившем РБК сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).
Трех террористов сотрудники правоохранительных органов, как уточнили в пресс-службе, обнаружили в районе селения Талги. В ответ на предложение сдаться властям мужчины, по информации НАК, открыли огонь из автоматического оружия.
«Силами спецназа ФСБ боевики были нейтрализованы. На месте боестолкновения обнаружены оружие и боеприпасы», — рассказали в ведомстве, добавив, что в настоящий момент сотрудники правопорядка осуществляют необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
В результате столкновения пострадавших среди мирных жителей и личного состава нет, добавили в пресс-службе. К какой группировке относились убитые боевики в ведомстве не уточнили.
Режим КТО был введен местными властями в Карабудахкентском и Буйнакском районах Дагестана с 5:00 мск 15 сентября. Соответствующее решение в республике приняли в связи с «получением органами безопасности информации о планирующихся преступлениях террористической направленности», пояснили в НАК.
За день до этого, 14 сентября, сотрудники правоохранительных органов попытались остановить на трассе в Хасавюртском районе автомобиль «Лада» для досмотра. Однако водитель машины открыл по полицейским стрельбу. Ответным огнем мужчина был убит. Источник ТАСС впоследствии отмечал, что правоохранительные органы уже предварительно установили личность скончавшегося. Им, по информации собеседника агентства, оказался «активный пособник местной бандгруппы».