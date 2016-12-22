МВФ сдвинет сроки помощи Аргентине из-за непредвиденных сложностей

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард по итогам телефонных переговоров с президентом Аргентины Маурисио Макри завила, что сроки программы финансовой помощи Буэнос-Айресу будут пересмотрены из-за непредвиденных сложностей на финансовых рынках, передает Reuters.

«Принимая во внимание ухудшение условий на международных финансовых, которые не удалось предугадать в изначальной программе для Аргентины, власти будут работать над пересмотром экономического плана правительства», — сказала она.

По словам Лагард, она поручила сотрудникам МВФ работать с аргентинскими властями в целях укрепления поддерживаемой Фондом договоренности и пересмотра фазы финансовой программы.

В мае Аргентина начала переговоры с МВФ о предоставлении финансовой помощи для укрепления национальной валюты и стабилизации долговых обязательств. В начале июне Международный валютный фонд согласился дать Буэнос-Айресу кредит в размере $50 млрд.

«В основе экономического плана правительства лежит перебалансировка финансового положения. Мы полностью поддерживаем этот приоритет и приветствуем намерение властей ускорить темпы сокращения дефицита федерального правительства, восстановив первичный баланс к 2020 году», — заявила тогда Лагард.