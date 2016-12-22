В «ВИМ-Авиа» сочли невозможным финансовое оздоровление компании

Временный управляющий авиакомпании «ВИМ-Авиа» Мария Булатова заявила о невозможности осуществить финансовое оздоровление компании. Об этом сообщает ​корреспондент РБК-Казань.

«Было принято решение об обращении в суд с ходатайством о признании должника банкротом и введении процедуры конкурсного производства», — сказала Булатова.

Она добавила, что собрание кредиторов посчитало невозможным восстановление платежеспособности предприятия. Булатова рассказала, что предложений по финансовому оздоровлению и внешнему управлению не поступало. Предложений со стороны должника и иных лиц о заключении мирового соглашения также не было. На 26 сентября назначено судебное заседание о рассмотрении отчета.

Булатова рассказала, что текущая задолженность по заработной плате практически полностью погашена, но ​реестровая задолженность составляет 329 млн руб.

В Казани 19 сентября проходит первое собрание кредиторов «ВИМ-Авиа», на повестке дня которого стоит 16 вопросов. Среди них обсуждение обращения в арбитражный суд с ходатайством о признании авиакомпании банкротом.

Авиакомпания прекратила полеты в сентябре 2017 года из-за образовавшихся многомиллиардных долгов.