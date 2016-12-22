ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,60 66,13 EUR Нал. 78,90 77,33 USD Бирж. 66,83 -0,54 EUR Бирж. 78,10 -0,48 USD ЦБ. 67,01 -0,74 EUR ЦБ. 78,36 -0,81 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6333,80 -17,30 IMOEX 2404,42 +0,08% RTSI 1134,10 +0,99% Brent 79,22 +0,53% DJIA 26443,29 +0,75% Nasdaq 7933,16 -0,29%
В «ВИМ-Авиа» сочли невозможным финансовое оздоровление компании
Лента новостей
Адвокат сообщил о возбуждении нового дела о пытках в ярославской колонии 19:30, Общество Как производят мраморную говядину в России 19:24, РБК и Мираторг США сертифицировали российский Ту-214 для наблюдательных полетов 19:24, Политика Путин пострелял из снайперской винтовки 19:15, Политика Выборы через край: к чему приведет отмена итогов голосования в Приморье 19:12, Политика Россия предложит изменить соглашение по Донбассу после гибели Захарченко 19:11, Политика Глава «Газпром нефти» допустил рост добычи углеводородов до 200 млн тонн 19:09, Экономика Главный тренер «Монако» анонсировал дебют Александра Головина 19:04, Спорт Как заработать на Ethereum: криптовалюта подорожала до $210 18:51, Крипто Идущая на второй тур Орлова обратилась к владимирцам «просто как человек» 18:44, Политика «Хабр» первым в России отчитался о запросах властей о пользователях 18:39, Технологии и медиа Тарасенко уйдет с должности врио губернатора Приморья 18:36, Политика Mitsubishi отозвала в России 21 тыс. Outlander из-за дефекта люка в крыше 18:31, Бизнес В США заявили о надежде на новую ядерную и ракетную сделки с Ираном 18:28, Политика Как Памфилова призвала отменить выборы в Приморье 18:20, Политика  Поврежденный «Союз» допустили к продолжению полета 18:09, Общество В Кабардино-Балкарии произошли столкновения силовиков с местными жителями 17:58, Политика «Укринформ» рассказало о выдаче венгерских паспортов в Закарпатье 17:45, Политика «Умные здания»: как будет выглядеть мегаполис через 30 лет 17:32, РБК и Schneider Electric В «ВИМ-Авиа» сочли невозможным финансовое оздоровление компании 17:31, Бизнес Порошенко отреагировал на сообщение о сбившей Boeing украинской ракете 17:15, Общество Майнинг-пул AntPool будет спонсировать команду NBA 17:10, Крипто В Нижегородской области разбился истребитель МиГ-31 16:54, Общество Во ФСИН рассказали о краже заключенным записи пыток в ярославской колонии 16:51, Общество Зюганов потребовал отставки Тарасенко с поста врио губернатора Приморья 16:39, Политика Экс-кандидат в президенты Сурайкин стал зампредом ульяновского парламента 16:36, Политика Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 16:29, РБК и Сбербанк Умерла 15-кратная чемпионка СССР по художественной гимнастике 16:16, Общество
В «ВИМ-Авиа» сочли невозможным финансовое оздоровление компании
Проблемы «ВИМ-Авиа», 17:31
0
В «ВИМ-Авиа» сочли невозможным финансовое оздоровление компании

Временный управляющий авиакомпании «ВИМ-Авиа» Мария Булатова заявила о невозможности осуществить финансовое оздоровление компании. Об этом сообщает ​корреспондент РБК-Казань.

«Было принято решение об обращении в суд с ходатайством о признании должника банкротом и введении процедуры конкурсного производства», — сказала Булатова.

Она добавила, что собрание кредиторов посчитало невозможным восстановление платежеспособности предприятия. Булатова рассказала, что предложений по финансовому оздоровлению и внешнему управлению не поступало. Предложений со стороны должника и иных лиц о заключении мирового соглашения также не было. На 26 сентября назначено судебное заседание о рассмотрении отчета.

Булатова рассказала, что текущая задолженность по заработной плате практически полностью погашена, но ​реестровая задолженность составляет 329 млн руб.

В Казани 19 сентября проходит первое собрание кредиторов «ВИМ-Авиа», на повестке дня которого стоит 16 вопросов. Среди них обсуждение обращения в арбитражный суд с ходатайством о признании авиакомпании банкротом. 

Авиакомпания прекратила полеты в сентябре 2017 года из-за образовавшихся многомиллиардных долгов.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа»

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» была создана в октябре 2002 года. Первые рейсы перевозчик осуществлял в основном на азиатском направлении (Вьетнам, Китай, Таиланд). Парк авиакомпании состоит из Boeing 777-300, 777-200, 767-300, 757-200 и Аirbus 319-111, 330-200. По данным ЕГРЮЛ, учредители ООО «ВИМ-Авиа» — Рашид (1%) и Светлана (99%) Мурсекаевы. Также они числятся учредителями признанного в июле 2017 года банкротом ПАО «Инвест Холдинг».

Финансовые показатели
В 2016 году компания показала чистую прибыль 89 млн руб. при выручке 17,174 млрд руб. Стоимость активов по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 10,481 млрд руб., а чистый финансовый долг — 7,007 млрд руб. (источник: ГМЦ Росстата).

Объемы перевозок
По данным Росавиации, в 2016 году компания «ВИМ-Авиа» перевезла 2,076 млн пассажиров, показав прирост по этому показателю на 30% и заняв девятое место в отрасли. В самой компании такой рост связывали с введением в строй новых воздушных судов (четыре Boeing 737-500, два Boeing 767-300, шесть Boeing 777-200 и один Airbus A330-200). С января по август 2017 года количество перевезенных пассажиров продолжило расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 31,4%. Тем не менее компания опустилась на десятое место, пропустив вперед «Северный ветер».


Проблемы авиакомпании
В 2016 году у компании возникли проблемы с осуществлением пассажирских перевозок. «ВИМ-Авиа» допускала массовые многочасовые задержки рейсов. В июле 2016 года Росавиация предупредила «ВИМ-Авиа» о возможности ограничения сертификата эксплуатанта в связи с массовыми задержками и дала ей неделю на решение всех проблем. Пресс-секретарь перевозчика отмечала, что задержки были связаны с высоким сезоном и попыткой государственного переворота в Турции. На следующий день после вынесения предупреждения в компании заявили о стабилизации ситуации с перевозками и сообщили, что проблемы удалось решить благодаря вводу новых судов.

В 2017 году компания вновь столкнулась с проблемами, когда после задержек в начале июня несколько десятков рейсов было отменено. Представитель Ространснадзора тогда объяснил срыв чартерной программы задержками с ремонтом самолетов. Количество пострадавших из-за проблем «ВИМ-Авиа» в июне 2017 года оценивалось приблизительно в 30 тыс. человек. В итоге доля задержанных рейсов у авиакомпании в этом месяце составила 13,56%. В июле—августе проблемы остались: за июль доля задержанных рейсов составила 13,83%, а в августе — 19,45%. В сентябре авиакомпания задержала более 40% рейсов.​

В январе—сентябре 2017 года управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу провело в авиакомпании семь проверок, преимущественно по обращению граждан.

Теги: «ВИМ-Авиа» , Банкротство
Главное
Тарасенко уйдет с должности врио губернатора Приморья Политика
Материалы по теме
В авиакомпании «ВИМ-Авиа» опровергли исчезновение руководства Бизнес
Бывшие сотрудники «ВИМ-Авиа» сообщили о невыходе на связь руководства Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter