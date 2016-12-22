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В «Ростехе» отвергли влияние санкций на производство авиадвигателей
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В «Ростехе» отвергли влияние санкций на производство авиадвигателей
Экономика, 15:59
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В «Ростехе» отвергли влияние санкций на производство авиадвигателей

Очередной пакет американских санкций, введенных против ряда российских компаний, в том числе «ОДК-Авиадвигатель» (входит в госкорпорацию «Ростех»), не повлияет на производство авиадвигателей ПД-14 для самолетов МС-21-300. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Ростеха».

«Доля импортных комплектующих в авиационных двигателях разработки «ОДК-Авиадвигатель» — минимальная. В настоящее время в плановом порядке ведется работа по импортозамещению», — указывается в сообщении.

Американский Минфин 25 сентября ввел ограничения против 12 российских компаний, действия которых, как считают в министерстве, противоречат интересам нацбезопасности или внешней политики США.

В середине сентября источник РБК в «ОДК-Пермские моторы» сообщал, что ПД-14 будет сертифицирован в октябре.

ПД-14 — первая полностью российская силовая установка для пассажирских авиалайнеров, созданная в России после распада Советского Союза. Двигатель станет базовым для самолета МС-21-300. В настоящий момент проводится третий этап летных испытаний установки на самолете Ил-76ЛЛ.

Первый российский двигатель для авиалайнеров сертифицируют в октябре
Общество

МС-21-300 должен будет заменить советские «Як», «Ту» и «Ил». К 2020 году запланирован выпуск десяти авиалайнеров, к 2023 году — 35, а уже с 2025 года планируется начать массовое производство. Вместимость самолета — 211 пассажиров.

Созданием самолета занимается корпорация «Иркут» при участии ОКБ им. А.С.​Яковлева (входят в состав Объединенной авиастроительной компании). Первые испытания МС-21-300 прошли в мае 2017 года, вторые — в мае 2018 года.

Теги: «Ростех» , Санкции , авиадвигатели , МС-21
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