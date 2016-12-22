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Посольство КНДР опровергло наличие подпольного казино в своем здании
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Посольство КНДР опровергло наличие подпольного казино в своем здании
Общество, 13:49
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Посольство КНДР опровергло наличие подпольного казино в своем здании

В здании посольства КНДР в Москве нет подпольного казино, заявили «Интерфаксу» в северокорейской дипмиссии.

«Мы категорически опровергаем эти сообщения СМИ. Впервые слышим об этом», — сказали в посольстве.

Ранее источник «РИА Новости» в правоохранительных органах Москвы сообщил, что одно из подпольных казино, которые были ликвидированы на прошлой неделе, находилось в здании посольства КНДР. Эту информацию подтвердил также собеседник ТАСС в правоохранительных органах. «В Москве в начале прошлой недели была пресечена деятельность 15 игорных клубов и казино, одна из площадок для незаконной игорной деятельности располагалась в здании на территории посольства КНДР», — сказал он.

Более 100 человек задержали по делу о нелегальных казино в Москве
Общество

19 сентября сообщалось, что в Москве ликвидировали преступную группу, которая вела незаконный игорный бизнес. По данным следствия, подпольные казино работали с мая 2016 года под видом букмекерской конторы «Панорама», работающей под вывесками «Грин Бет», «ЮнионБет» и «ВинЛайт». Было возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нем. Правоохранители провели обыски более чем в 80 офисах и жилых помещениях, задержали свыше 100 человек и прекратили работу 15 игровых клубов и казино.

На следующий день Пресненский суд арестовал на два месяца Антона Бажанова — предполагаемого организатора преступного сообщества.

Теги: КНДР , посольство , казино
Главное
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