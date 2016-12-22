Суд арестовал предполагаемого организатора подпольных казино в Москве

Пресненский суд Москвы санкционировал арест на два месяца предполагаемого организатора преступного сообщества Антона Бажанова, подозреваемого в незаконном проведении азартных игр, сообщил РБК пресс-секретарь суда Алексей Черников.

«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бажанова Антона до 19.11.2018 года. В удовлетворении ходатайства защитника-адвоката Карпинской К.С. об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или залога отказано», — сообщил Черников.

Правоохранители 19 сентября ликвидировали преступную группу, которая занималась организацией незаконного игорного бизнеса в Москве. По данным следствия, с мая 2016 года члены этого сообщества проводили азартные игры под видом легальной деятельности букмекерской конторы «Панорама», которая работает под вывесками «Грин Бет», «ЮнионБет» и «ВинЛайн». Было задержано более 100 человек, силовики пресекли деятельность 15 игровых клубов и казино, а также провели более 80 обысков в офисах и жилых помещениях.

Заведено уголовное дело по ч. 1,2 ст.A210 УК (за организацию преступного сообщества и участие в нем). В одно производство следователи объединили 12 уголовных дел.