Противники пенсионной реформы устроили митинг у Госдумы

Противники повышения пенсионного возраста собрались на митинг у здания Государственной думы, рассказал РБК активист «Левого фронта» Сергей Удальцов.

По его словам, участники стихийного митинга потребовали от оппозиции покинуть зал заседания, где 26 сентября во втором чтении рассматривается законопроект о повышении пенсионного возраста. «Сейчас уже депутаты пошли на заседание. К оппозиции был призыв уйти сегодня из зала заседания, не знаю, поддержат они этот призыв или нет», — сообщил он.

Удальцов подчеркнул, что акция продолжается уже два часа, сотрудники правоохранительных органов не задерживали никого из ее участников. Он добавил, что к демонстрантам выходили депутаты от КПРФ и «Справедливой России». Протестующие также организовали серию одиночных пикетов по периметру здания, уточнил Удальцов.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве на вопрос о стихийном митинге у Госдумы заявили РБК, что в полицию не поступала информация об акции.

О предстоящей пенсионной реформе в мае сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, в Минфине необходимость в изменениях обосновали «негативными демографическими трендами». Изначально предлагалось увеличить возраст выхода на пенсию с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин.

Позже президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором рассказал о смягчении реформы. В частности, пенсионный возраст для женщин он предложил повысить только до 60 лет. Кроме того, Путин заявил о необходимости дать многодетным матерям право досрочного выхода на пенсию, а также увеличить размер пособия по безработице для лиц предпенсионного возраста.