Поклонская предложила сохранить старые положения в пенсионной реформе

​Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала о поправках, которые внесла к правительственному законопроекту о повышении пенсионного возраста. В своем аккаунте в Facebook депутат сообщила, что главное в поправках, которые она внесла на прошлой неделе, — это сохранение пенсионного возраста на прежнем уровне (55 лет для женщина и 60 лет — для мужчин).

Поклонская предлагает при этом дать людям право самостоятельно принять решение — выходить на пенсию или продолжать работу. Также депутат считает, что нужно увеличивать трудовую пенсию на 3% за полный трудовой год после достижения пенсионного возраста.

«Таким образом, люди будут заинтересованы продолжать работу после достижения ими указанного возраста и самостоятельно зарабатывать себе повышенный размер пенсии», — подчеркнул депутат.

Также в поправках Поклонской предлагается для защиты работающих пенсионеров от незаконного увольнения ввести льготы для работодателей по отчислению взносов за этих сотрудников.

Еще одна мера, которую озвучила депутат, — «безусловное право выхода на пенсию лиц, имеющих 37 и более лет страхового стажа, независимо от возраста».

О намерении предложить свои поправки Наталья Поклонская заявила 11 сентября, пояснив, что определилась со своим отношением к законопроекту, после того как свою позицию по документу озвучил президент Владимир Путин.

Глава государства 29 августа выступил с видеообращением к россиянам, заявив, что откладывать изменения пенсионной системы будет безответственным поступком. Среди его предложений к законопроекту — установить возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, для мужчин — в 65 лет, досрочное установление страховой пенсии для людей с большим трудовым стажем, право досрочной пенсии для многодетных матерей, повышение пособия по безработице для предпенсионеров и введение ответственности (вплоть до уголовной) за увольнение сотрудников перед пенсией.

24 сентября комитет Госдумы по труду опубликовал все поправки к пенсионному законопроекту, внесенные ко второму чтению. В этом списке указаны более 280 поправок.

Второе и основное чтение законопроекта состоится на текущей неделе, заявил в понедельник председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает «Интерфакс». Предполагаемая дата чтений — 26 сентября.