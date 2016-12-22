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США передадут Украине списанные катера береговой охраны
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США передадут Украине списанные катера береговой охраны
Политика, 08:56
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США передадут Украине списанные катера береговой охраны

Береговая охрана США передаст Украине принятые на вооружение 30 лет назад катера — USCGC Cushing и USCGC Drummond. Об этом сообщается на официальном сайте американского ведомства.

Как отмечается в сообщении, церемония передачи кораблей украинским ВМС назначена на четверг, 27 сентября, в городе Балтимор штата Мэриленд. В американской береговой охране отметили, что на мероприятие приедет украинский президент Петр Порошенко.

USCGC Drummond и USCGC Cushing — это катера береговой охраны. Они способны развивать скорость до 56 км/ч. Время автономного плавания — шесть дней. Экипаж такого катера состоит из 18 человек. Оба корабля были приняты на вооружение в марте и октябре 1988 года.

В середине сентября сообщалось, что Украина наращивает группировку на Азовском море. Как заявили в украинском Генштабе, такие меры были приняты в связи с «агрессивными действиями России» и для «надежной защиты» украинской береговой линии. Кабмин Украины сообщил, что до конца года в азовской акватории планируется создать базу ВМС. На данный момент присутствие Украины в Азовском море обеспечивает Мариупольский отряд морской охраны.

Теги: береговая охрана , Флот , катера
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