Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Температура воздуха в Москве в ночь на среду, 26 сентября, опустилась до 4,3 градуса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.
«Прошедшая ночь стала самой холодной в городе с начала осени», — заявил представитель бюро.
По его словам, предыдущий температурный минимум текущей осени был зафиксирован 24 сентября. Тогда температура воздуха опустилась до 6,6 градуса.
По прогнозу метеобюро, днем 26 сентября в столичном регионе температура воздуха максимально прогреется до 13 градусов. Кроме того, жителей региона ожидает переменная облачность, без существенных осадков. Порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.
23 сентября ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РБК, что на последней неделе сентября в Москве может выпасть первый снег. «26 сентября в ночные и утренние часы есть вероятность того, что с неба кое-где будут срываться первые снежинки», — рассказал он.