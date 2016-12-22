Синоптики предупредили жителей Москвы о первом снеге

На последней неделе сентября в Москве может выпасть первый снег, сказал РБК ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«26 сентября в ночные и утренние часы есть вероятность того, что с неба кое-где будут срываться первые снежинки», — отметил он.

Обильные осадки и снегопады на данный момент не ожидаются.

В субботу, 22 сентября, в столице был побит температурный рекорд 1994 года. Так, в Москве температура воздуха составила 25,8 градуса, что на 0,4 градуса выше предыдущего рекордного значения для этого дня. В воскресенье температура воздуха вновь опустилась до 14–​16 градусов тепла.

