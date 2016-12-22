В Каспийском море корабли ВМФ России провели боевые стрельбы

Ударная группа кораблей Военно-морского флота России провела боевые стрельбы в Каспийском море в рамках проверки боеготовности. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева.

По его словам, ракетный корабль «Дагестан» и малый ракетный корабль «Углич» отбили атаку ракетами со стороны флота условного противника. После этого они запустили крылатые ракеты «Калибр» и уничтожили высокоточное вооружение противника. Также «Дагестан» и «Углич» провели поиск и уничтожение морских мин, отразили атаки ВВС противника и поразили мишени из корабельной артиллерии. Всего в учениях принимали экипажи 15 кораблей Каспийской флотилии.

В мае стало известно, что Минобороны России потратит на проект создания новой военно-морской базы «Каспиий» в Дагестане, где будут базироваться Каспийская флотилия, в 460 млн руб. База займет участок площадью 129 га, строительство базы займет два этапа: первый стартовал в июле и закончится к февралю 2020 года. За это время будут построены причалы. Второй этап подразумевает постройку гидротехнических сооружений и инженерных сетей.