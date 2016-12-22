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В России рассказали о планах создать многоразовую ракету-носитель
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В России рассказали о планах создать многоразовую ракету-носитель
Технологии и медиа, 05:31
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В России рассказали о планах создать многоразовую ракету-носитель

В России разрабатывают крылатую ступень многоразовой ракеты, которая сможет возвращаться на космодром на гиперзвуковой скорости. Об этом «РИА Новости» рассказали в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

«На дозвуковых демонстраторах, которые планируется сделать в течение ближайших четырех лет, будет отрабатываться автоматическая посадка и дозвуковые режимы полета, а на гиперзвуковых, соответственно, гиперзвуковые режимы», — заявил представитель ФПИ.

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По его словам, итогом исследований должен стать полнофункциональный демонстратор с ракетным двигателем. Он, как планируется, должен будет выполнить полный цикл испытаний, от старта и выхода на необходимую высоту до возвращения с посадкой.

Как сообщили в ФПИ, основу прототипа возвращаемой крылатой ступени ракеты-носителя был взят проект «Байкал», который когда-то разрабатывался Центром им. Хруничева. Представитель фонда пояснил, что у «Байкала» есть поворотное крыло, которое при старте находится в сложенном состоянии. Однако после выхода на нужную высоту полезной нагрузки, в безвоздушном пространстве крыло раскладывается, после чего ступень проходит гиперзвуковой, трансзвуковой и дозвуковой этапы. Затем она садится на полосу в автоматическом режиме по-самолетному.

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Кроме того, представитель ФПИ подчеркнул, что при создании многоразовой крылатой ступени ракеты-носителя будет учтен опыт американской компании SpaceX, которая была основана предпринимателем Илоном Маском. В ФПИ отметили, что при подготовке аванпроекта были проанализированы все мировые разработки, включая опыт создания ракет многоразового использования, над которыми работает SpaceX.

Теги: ракета-носитель , ФПИ
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