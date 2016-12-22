Мадуро поблагодарил Трампа за санкции против его жены

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил президента США Дональда Трампа, после того как американский Минфин ввел санкции против его жены Силии Флорес. Об этом сообщает издание Panorama.
«Спасибо, Дональд Трамп, меня переполняет чувство собственного достоинства», — сказал Мадуро. Против самого Мадуро санкции были введены еще в мае 2017 года. Все активы попавших под ограничения лиц на территории США блокируются, также запрещаются все транзакции.
Минфин США также ввел ограничения против пяти физических и трех юридических лиц. Под санкции попали министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, действующий и бывший вице-президенты Делси Гомез и Хорхе Гомез соответственно. Они попали в черный список из-за того, что Мадуро опирается на них, чтобы удерживать власть.
Санкции также были введены против ряда лиц, связанных с гражданином Венесуэлы Диосдадом Кабелло-Рондоном, против которого ограничения вступили в силу еще в мае за организацию коррупционной сети. Речь идет о Рафаэле Сарриа и еще двух физических лицах, связанных с ним или членами его семьи. В черный список были внесены венесуэльская компания AVERUCA, испанская Panazeate и зарегистрированная на Британских Виргинских островах Quiana Trading Limited, а также самолет Gulfstream G200, конечным владельцем которого считается Сарриа.
Госсекретарь США Майк Помпео 22 сентября анонсировал усиление давления на Венесуэлу. По его словам, действия властей Боливарианской Республики «работают напрямую против интересов венесуэльского народа».